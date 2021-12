Bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) by byl podle Miloše Zemana dobrým kandidátem na prezidenta. V nedělním pořadu Partie Terezie Tománkové v CNN Prima News řekl, že si váží výsledků jeho vlády. Zároveň se ale Babiš podle něj prokázal jako člověk, který nechce bojovat a možná i předčasně rezignoval v souvislosti s jednáním o novém kabinetu po letošních sněmovních volbách.

Zeman připomněl, že by po volbách dostál svému slovu a jako předsedovi nejúspěšnější samostatné strany ve volbách by dal první i druhý pokus pro sestavení vlády Andreji Babišovi. ANO skončilo v letošních volbách do Sněmovny druhé se ziskem 27,12 procenta hlasů za koalicí Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), jež získala 27,79 procenta hlasů a utvořila novou vládu s Piráty a Starosty a nezávislými (STAN). Sám v minulosti opakovaně prohlásil, že pověří sestavením vlády vítěze voleb. Upozornil ale, že nebude počítat výsledky koalice, ale pouze jednotlivých stran.

Babiš prezidenta odmítnutím překvapil. „Od té doby si říkám, že když nemá zájem o funkci premiéra, tak to bude dobrý kandidát na prezidenta. O tom nepochybuji, protože si vážím výsledků jeho vlády. Ale na druhé straně se prokázal jako člověk, který nechce bojovat a který možná i předčasně rezignoval,“ dodal Zeman.

Bývalý premiér se opakovaně odmítl vyjádřit, zda bude na prezidenta kandidovat. Nedávno to ale připustil, v odpovědi na dotaz na svém facebooku to však podmínil sesbíráním dostatečného množství podpisů občanů. Těch potřebuje nejméně 50 000. Bez problémů by ale také získal potřebný počet podpisů od poslanců – těch stačí 20. Jeho hnutí ANO má přitom ve sněmovně 72 křesel.

Očkujte se!

Prezident současně zopakoval, že je zastáncem povinného očkování proti covidu-19. "U nás je povinné očkování proti celé řadě nemocí. Když tedy přidáte k tomu setu nemocí ještě covid, tak se nic hrozného nestane," soudí. V opačném případě i vzhledem k nové rychle se šířící variantě koronaviru omikron podle hlavy státu hrozí opakování pandemických vln.

V Česku se zatím lidé povinně očkují proti 11 nemocem, většina vakcín se podává v dětském věku. Jsou to například látky proti spalničkám, tetanu nebo záškrtu, které se díky očkování v ČR prakticky nešíří. Ve Sbírce zákonů zhruba před týdnem vyšla vyhláška, která od března zavádí povinné očkování proti covidu pro lidi nad 60 let a vybrané profese, u kterých více hrozí nákaza koronavirem.

Nový ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) už dříve uvedl, že jeho kabinet vyhlášku určitě upraví, je proti plošnému očkování věkových skupin.

Zeman také zkritizoval odpůrce očkování, kteří často proti možné povinnosti demonstrují. "Já si upřímně řečeno myslím, že lidé, kteří chodí na tyto demonstrace, se mstí za svoji vlastní bezvýznamnost. Je to můj poněkud provokativní názor, ale pokud mě znáte, já jsem měl vždycky provokativní názory," řekl.

Prezident obdržel už i posilující dávku vakcíny, přesto se koronavirem nakazil. Uvedl, že měl lehký průběh díky očkování i monoklonálním protilátkám.

Odepsaný Švejdar

Prezident v pořadu zkritizoval policejního prezidenta Jana Švejdara za to, že měl námitky proti povinnému očkování policistů. Ten v listopadu uvedl, že by policie v případě zavedení povinného očkování mohla ztratit až deset tisíc lidí, kteří dosud odmítají očkování proti covidu-19.

„Jestliže policejní prezident prohlásí, že v případě povinného očkování policistů by od policie odešlo deset tisíc lidí, přičemž neočkovaných je tam sedm tisíc, tak za prvé neumí počítat a za druhé se dopouští přečinu vyhlašování poplašné zprávy,“ řekl Zeman.

Je přesvědčen, že očkování by odmítli jen jednotlivci mezi policisty. "Tento výrok v mých očích pana policejního prezidenta naprosto odepsal," dodal. Švejdar již oznámil, že podá na začátku ledna žádost o odchod do civilu. Od policie plánuje odejít ke konci března. Podle prezidenta je možné, že i kvůli tomu skončí ve funkci, ale ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) se na důvody neptal.