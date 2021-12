Berbr měl všude své lidi, Jan Nezmar byl jeho kamarád a přítel. Podle policejního dodatku mohl Berbr za titul pro Slavii dostat milionový úplatek. Šíbři teď ztratili krytí. Český fotbal je prorostlý korupcí, je to odrazem společnosti, je to velký byznys, divil bych se, kdyby se to někdo nesnažil ovlivnit, říká sportovní novinář Pavel Procházka. V kauze Berbra mohou padat vysoké tresty, dodává.