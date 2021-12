Kolem 250 zaměstnanců Českého rozhlasu v dopise vyzvalo ředitele Reného Zavorala, aby zrušil jmenování Jitky Obzinové šéfkou zpravodajství. Bojí se ohrožení nezávislosti zpráv. Obzinová má v rozhlase, který se potýká s nedostatkem financí, pomoci s reorganizací pracovních míst.

„Jsme hluboce přesvědčeni, že v sázce je nezávislost, vyváženost a objektivita zpravodajství Českého rozhlasu. Tedy hodnoty, které jsou nejen vodítkem pro naši práci, ale přímo nám je ukládá Kodex Českého rozhlasu,“ píše se v dopise, který ve čtvrtek odpoledne zveřejnily desítky redaktorů rozhlasu na svých sociálních sítích. Zaměstnanci si také hromadně na Twitteru začali měnit profilové fotky na černé pozadí s hashtagem „nebudemezticha“ a přidávají následující tweet: „Nesouhlasíme s tím, aby usvědčená manipulátorka Jitka Obzinová byla šéfkou zpravodajství Českého rozhlasu #nebudemezticha.“

Zavoral názor zaměstnanců na jmenování Obzinové šéfkou zpravodajství respektuje. Obsah dopisu zhodnotí a vyjádří se k němu příští týden.

„Paní Obzinová má rozsáhlé zkušenosti jak z působení v Českém rozhlasu, tak i v České televizi. Vnímá velmi jasně hranice mezi prací v komerčním médiu a médiu veřejné služby. Je si vědomá povinností, které ČRo jako veřejnoprávní médium má, a bude při své práci postupovat v souladu se zákonem o ČRo i v souladu s Kodexem ČRo,“ uvedl Zavoral na dotaz HN, zda nemá obavy o objektivitu zpravodajství veřejnoprávního rozhlasu.

Obzinová vedla od roku 2009 zpravodajství a publicistiku v televizi Prima. Během svého desetiletého působení byla zmiňována v souvislosti s přístupem zpravodajství televize k uprchlické krizi. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se zabývala nahrávkou serveru Hlídací pes, která měla dokládat, že vedení televize Prima nakázalo zaměstnancům vykreslovat migrační krizi jako riziko a ohrožení. Rada během působení Obzinové na Primě kritizovala také nevyvážené předvolební vysílání k prezidentským volbám v roce 2013.

Zavoral si Obzinovou podle svých slov vybral pro její manažerské schopnosti. Veřejnoprávní rozhlas čeká v následujících měsících propouštění kvůli úspoře peněz. „Máme spočítáno, že k zajištění bezproblémového fungování všech služeb, které nyní ČRo poskytuje, potřebujeme při nezměněné výši poplatku zrušit celkem minimálně 140 pracovních míst,“ řekl Zavoral.

Českému rozhlasu by podle ředitele pomohlo zvýšení koncesionářských poplatků, které nyní činí 45 korun měsíčně pro každou domácnost s radiovým přijímačem. Změnu financování veřejnoprávního rádia je ale nutné provést prostřednictvím novely zákona o Českého rozhlasu. „O navýšení poplatku budeme intenzivně jednat s politickou reprezentací. I v případě, že by politici k tomuto kroku vůli konečně našli, legislativní úprava by trvala nejméně rok, možná i dva. Proto bude nutné zavést úspory už v této chvíli, a to napříč celým rozhlasem, tedy i ve zpravodajství,“ dodal Zavoral.

Zavoral, kterému v lednu začne druhý šestiletý mandát ředitele, přistoupí k propouštění už podruhé. V roce 2018 zrušil celkem 116 pracovních míst, mezi nimi ale i takzvaně dlouhodobě neobsazené pozice. Těch by se mělo propouštění týkat i tentokrát, očekávají se také odchody do důchodu.

S přispěním Jany Klímové