Nástupu vlády Petra Fialy (ODS) už nic nestojí v cestě – a Marie Benešová (za ANO) tak brzy přijde o svou funkci ministryně spravedlnosti. Zaznamenala navíc i porážku v bitvě proti bývalému nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi. Na toho podala kárnou žalobu, protože prý nezákonně intervenoval ve prospěch svého známého, jihočeského statkáře Petra Habersbergera. Zeman totiž opakovaně – a úspěšně – podal dovolání Nejvyššímu soudu ve sporu, který se týkal restitucí pozemků rodu Czerninů. Pokud by restituce byla zrušena, Habersberger by o rozsáhlé pozemky mohl usilovat. Zeman se měl podle Benešové z případu pro podjatost vyloučit.

Kárný senát Nejvyššího správního soudu ale Zemana kárné žaloby zprostil. Dal mimo jiné na jeho obhajobu, že případy zpracovávali jeho podřízení a on je pouze podepisoval a posílal k Nejvyššímu soudu. Předseda kárného senátu Petr Mikeš uvedl, že Zeman po subjektivní stránce podjatý nebyl a kárný senát tak neměl pochybnosti, že by dovolání ve věci dopadlo zcela stejně, i pokud by se Zeman z procesu vyloučil.

