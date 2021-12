Sněmovní volby by v listopadu podle volebního modelu agentury Median vyhrálo hnutí ANO se ziskem 29,5 procenta hlasů. Druhá by skončila koalice Spolu tvořená ODS, KDU-ČSL a TOP 09, kterou by volilo 26 procent lidí. Třetí by bylo uskupení Pirátů a STAN (PirSTAN) s podporou 16,5 procenta a čtvrté hnutí SPD, kterému model přisoudil 8,5 procenta. Žádná další strana by stejně jako při říjnových volbách nepřekročila pětiprocentní hranici nutnou pro zisk poslaneckých mandátů.

Sociální demokraté a komunisté, kteří po volbách poprvé v historii České republiky vypadli z dolní parlamentní komory, by nyní podle Medianu získali 4,5 procenta hlasů. Model uvádí, že hnutí Přísaha by získalo čtyři procenta a uskupení Trikolora Svoboda Soukromníci tři procenta hlasů.

Volební potenciál koalice Spolu i ANO je podle autorů výzkumu velmi vyrovnaný a Piráti se STAN oproti modelu ze září ztrácejí volební potenciál i voličské jádro.

Voleb by se v listopadu zúčastnilo 68 procent respondentů, což znamená o něco vyšší účast než při letošních volbách do sněmovny.

V hlasování na začátku října zvítězila nejtěsnějším rozdílem v historii samostatné ČR opoziční koalice Spolu, pro kterou hlasovalo 27,8 procenta voličů. Dosud vládní hnutí ANO dostalo 27,1 procenta hlasů, a zásluhou volebního systému o jeden mandát víc než Spolu. Třetí skončila koalice Pirátů a STAN, jež dostala 15,6 procenta hlasů, do sněmovny se ale dostali jen čtyři pirátští kandidáti. SPD volilo 9,6 procenta voličů. Ostatní kandidující strany mandáty nezískaly. V současné době se Spolu a PirSTAN chystají na převzetí vlády, která se bude opírat o 108 poslanců ve dvousetčlenné sněmovně, zatímco ANO míří do opozice.