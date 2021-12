Vedení hlavního města schválilo zvýšení turistického poplatku z nynějších 21 na 50 korun na osobu a noc. O pondělním rozhodnutí radních ještě budou hlasovat zastupitelé. Pokud zvýšení poplatku schválí, začne platit od příštího roku. Polovinu vybraných peněz chce vedení magistrátu vložit zpět do rozvoje turistického ruchu například prostřednictvím kampaní nebo podpory velkých akcí a veletrhů.

Zvýšit od letošního roku ubytovací poplatek až na 50 korun umožnila novela zákona z roku 2019. Náměstek primátora Pavel Vyhnánek (Praha Sobě) řekl, že v době před pandemií koronaviru město vybíralo na poplatku od hotelových hostů asi 300 milionů korun ročně. Zvýšení by tak v případě návratu do předkrizového stavu znamenalo příjem přes půl miliardy korun ročně. Městu jdou poplatky z hotelů, ty z penzionů či kempů míří do rozpočtů městských částí.

Náměstek dodal, že město ohledně zvýšení uzavřelo memorandum s Asociací hotelů a restaurací, která s ním souhlasí. Město se zároveň zavázalo, že polovinu z vybrané částky dá do rozvoje turismu v metropoli. Zaměřit se přitom chce na turisty cestující za kulturou nebo na kongresovou turistiku, nikoliv na cesty za zábavou a levným alkoholem. „Jsme vedeni cílem, který je zaměřen nikoliv na kvantitu, ale na kvalitu,“ řekl.

Zvýšení podle náměstka neohrozí atraktivitu Prahy jako turistického cíle, protože v celkových nákladech hostů je zvýšení o 29 korun za noc bagatelní. Praha má navíc v porovnání s jinými evropskými metropolemi, ale i jinými českými městy, poplatek nyní nastaven velmi nízko. Například ve Vídni podle Vyhnánka činí dvě eura, v Paříži tři, v Berlíně čtyři a v Římě šest euro. „Praha má aktuálně poplatek nižší, než Ústí nad Labem,“ dodal.

Zvýšení poplatků v době pokračující pandemie covidu-19 kritizovali někteří hoteliéři, které dříve ČTK oslovila. Odvětví se podle nich zatím nezvládlo zotavit z dopadů pandemie koronaviru a krok pro něj bude znamenat další zátěž. Navíc mělo být zvýšení ohlášeno s větším předstihem, aby ho provozovatelé hotelů stihli zohlednit ve smlouvách, upozornili.

Turistický ruch v metropoli výrazně zasáhla pandemie. V loňském roce oproti roku 2019 poklesl podle dat Českého statistického úřadu počet hostů ubytovaných v pražských hotelech, penzionech a kempech o 72,9 procenta na 2,178 milionu. Výrazněji se snížil počet ubytovaných cizinců, meziročně jich bylo o téměř 79 procent méně. Turistů loni ubylo v celém Česku, propad v Praze byl ale v důsledku vysoké závislosti na zahraničních turistech největší. Letos se situace začala zlepšovat, ve třetím čtvrtletí letošního roku se počet hostů zvýšil meziročně o 42 procent na 1,064 milionu lidí.