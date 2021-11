Většina Čechů se o ní vyjadřuje negativně, přitom se s ní v životě setkává každý a její efektivní fungování může výrazně přispět ke zvýšení kvality života. Řeč je o státní správě, která bude hlavním tématem výroční konference Kam kráčíš, Česko/Evropo 2021, tradičně pořádané Aspen Institute CE. Letos se uskuteční ve čtvrtek 2. prosince a Hospodářské noviny ji jako mediální partner budou přenášet on-line na webu HN.cz.

„Nad otázkou budoucnosti státní správy se setkají bývalí premiéři Polska, Slovenska i České republiky, jako podklad jim poslouží studie Budoucnost státní správy ve střední Evropě připravená ve spolupráci se společností McKinsey & Company,“ přibližuje jeden z bodů programu Milan Vašina, výkonný ředitel Aspen Institute CE. Úvodní proslov pak on-line přednese Madeleine Albrightová, bývalá ministryně zahraničních věcí Spojených států.

Zmíněná studie o státní správě připomíná, že mezinárodní srovnání ukazují v zemích střední Evropy stále velký prostor pro zlepšení fungování státu. Problémem je třeba vyhledávání a udržení talentovaných zaměstnanců, digitální transformace služeb nebo nastavování mechanismů pro plnění hlavních priorit.

Češi, Maďaři, Slováci nebo Poláci mají navíc ke své státní správě mnohem nižší důvěru než lidé v západní Evropě, výrazně hůř také hodnotí způsob, jakým se jejich země dokázaly vypořádat s pandemií onemocnění covid-19. „Při rozvoji jakéhokoliv systému je důležité, aby ho měli na starosti lidi, kteří se budí a usínají s tím, že chtějí například zlepšit české vzdělávání, vyřešit covidovou krizi nebo přechod naší ekonomiky na bezemisní,“ dodává k personálním otázkám Jakub Drbohlav, člen expertní skupiny, která se v rámci Aspen Institute CE zabývá efektivitou státní správy.

Kromě témat souvisejících se státní správou se bude na konferenci Kam kráčíš, Česko/Evropo 2021 mluvit také o významu umělé inteligence v obraně a bezpečnosti. Další oblastí pro diskusi pak bude školství, tentokrát se debata zaměří na to, jaké kvality pro úspěšné vedení školy by měl ředitel mít a jakým způsobem je může získat.

„V současné době u nás neexistuje systémová příprava adeptů na ředitele školy, kterou by absolvovali ještě před svým nástupem do funkce. Po osobě, která se hlásí do konkurzu na ředitele, jsou vyžadovány předpoklady pro výkon pedagogického pracovníka a tří- až pětiletá pedagogická praxe. A pak přichází na řadu ono známé: Jsi ve vodě, tak plav!“ upozorňuje Marie Gottfriedová, která vede Základní školu Trmice. Ta je známá kvalitním začleněním žáků ve své spádové oblasti, mnozí z nich přitom pocházejí ze znevýhodněného prostředí.