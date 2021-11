Země Visegrádu (ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko) by měly podle prezidenta Miloše Zemana uvažovat o povinném očkování proti onemocnění covid-19. Zdá se, že je to jediná cesta z krize, řekl v ponděl Zeman na summitu zemí visegrádské čtyřky. ČTK to sdělil prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Zeman měl ve čtvrtek pozitivní test na koronavirus, podle lékařů se u něj příznaky neprojevily. K summitu, který se koná v Budapešti, se připojil on-line.

“Všichni politici se bojí říci, že jediným řešením je povinné očkování, protože by ztratili hlasy. Já si to mohu dovolit, protože já už po deseti letech končím ve funkci prezidenta,” prohlásil. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) November 29, 2021

„Uvažujme podobně jako Rakousko o povinném očkování, protože se zdá, že je to opravdu jediná cesta, jak se z té covidové krize dostat,“ řekl Zeman ostatním prezidentům. Všichni politici se podle něj bojí říct, že povinné očkování je jediným řešením, protože se obávají o ztrátu hlasů voličů.

K povinnému očkování některých profesních skupin a seniorů se přiklání vláda v demisi, v pondělí jej podpořil i Ústřední krizový štáb. Představitelé příští vlády se k povinnému očkování zatím stavěli odmítavě.

Zeman sám je očkován i třetí posilovací dávkou.

