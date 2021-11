V případě dalšího zhoršování epidemie nelze vyloučit podle ministra průmyslu a obchodu v demisi Karla Havlíčka (za ANO), že by vláda omezila další akce, kde se shromažďuje větší počet lidí. Celkovou uzávěru, tzv. lockdown, ale vláda v demisi nechystá. Havlíček to uvedl v dnešním pořadu Partie CNN Prima News. Podle kandidáta na ministra vnitra a předsedy hnutí STAN Víta Rakušana je ČR ve fázi, kdy je třeba obnovit plošné testování, zlepšit trasování, posílit call centra a uskutečnit včasné rozdělení pacientů s koronavirem podle volné kapacity nemocnic.

„Snažíme se lockdownu vyhnout. Vir se nedá zastavit, lze jen chránit obyvatelstvo prostřednictvím očkování a snížit počet lidí, co končí v nemocnicích. Máme teď u nás nesmírně agresivní vir z jižní Afriky, přesto jsme neudělali nejtvrdší opatření jako na jaře, protože jsme v jiné situaci hlavně díky očkování,“ uvedl Havlíček. „Abychom tou salámovou metodou nemuseli zpřísňovat, stačí stávají opatření dodržovat a kontrolovat jejich dodržování,“ uvedl Rakušan.

Ohledně povinného očkování je Havlíček pro zavedení povinného očkování vybraných profesí v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a integrovaného záchranného systému od věku 50 let. Rozhodnout ale podle něj musí ministerstvo zdravotnictví, které zavedení formy povinného očkování zvažuje. Rakušan upozornil, že povinné očkování je zásadní věc, která může výrazným způsobem ještě více posílit společenské tenze. Navíc je podle něj třeba vyřešit, jakým způsobem se bude povinné očkování vymáhat.

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek uvedl, že povinné očkování některých profesí a věkových skupin je nevyhnutelné. Platit by mělo od 1. února 2022. Debata se nyní vede podle Havlíčka, zda by mělo být povinné očkování pro lidi od 60 let nebo od 50 let. Z profesí se uvažuje o pracovnících ve zdravotnictví a sociálních službách, policistech, vojácích a hasičích.