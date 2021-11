Prezidenta Miloše Zemana převáží sanita z Lán zpět do nemocnice kvůli pozitivnímu testu na koronavirus. Uvedla to Frekvence 1. Příznaky hlava státu nemá. Převoz Zemana do Ústřední vojenské nemocnice, odkud byl dnes ráno propuštěn, bez bližších podrobností televizi CNN Prima News potvrdil i Boris Šťastný ze společnosti Senior Home Group. Ta dostala na starosti zdravotní péči o Zemana v Lánech. Zeman je očkován třemi dávkami vakcíny proti onemocnění covid-19.

V ÚVN se Zeman léčil s blíže nespecifikovaným jaterním onemocněním. V pátek měl v Lánech jmenovat Petra Fialu (ODS) novým premiérem.

