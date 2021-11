Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek dopoledne opustil Ústřední vojenskou nemocnici (ÚVN). V nemocnici strávil 46 nocí. Prezident zamířil v sanitním voze do Lán, kde v pátek jmenuje novým předsedou vlády Petra Fialu (ODS). Vojenská nemocnice v tiskové zprávě uvedla, že i nadále doporučuje prezidentovi péči ve specializovaném zdravotnickém zařízení. Vzhledem k významnému zlepšení jeho zdravotního stavu jeho rozhodnutí ukončit hospitalizaci a věnovat se ústavním povinnostem respektuje.

Šéf Zemanova lékařského konzilia Tomáš Zima už ve středu řekl České televizi, že by měl prezident zůstat ještě v péči ÚVN, aby nabral síly.

Podle Zimy by měl být pokoj Zemana v Lánech vybaven podobně jako v nemocnici. „Ošetřovatelskou péči, tedy rehabilitaci a dostatečnou výživu, musí obstarat kvalifikovaný personál,“ citoval ho server Deník.cz. U prezidenta by nemusel být po celý čas lékař, nezbytné by ale byly pravidelné kontroly. Kvůli nepřetržité péči by podle Zimy bylo potřeba zajistit pět až sedm zdravotníků. „Zaměstnanci zámku Lány či Pražského hradu to mohou saturovat zhruba z 30 procent,“ řekl.

Nemocnice dodala, že Zeman se rozhodl využít služeb zdravotní péče v domácím prostředí. Zodpovědnost o péči o něj převzala společnost Senior Home Group. ÚVN jí předala veškerou potřebnou zdravotní dokumentaci a ošetřovatelský plán.

Podle zpravodajky ČTK prezident z nemocnice odjel zhruba v 10:00. Z areálu ho odvezl stejný sanitní vůz vybavený mobilní jednotkou intenzivní péče, který ho do nemocnice dopravil. Sanitu doprovázely vozy ochranné služby. U propuštění byla prezidentova žena Ivana, dcera Kateřina nebo kancléř Vratislav Mynář. Do Lán dorazil před 10:30.

Nemocnice v tiskové zprávě uvedla, že Zemana i jeho okolí opakovaně informovala o zdravotním stavu, predikci vývoje i možných rizicích a komplikacích. „ÚVN nadále doporučuje jako nejvhodnější péči poskytovanou ve specializovaném zdravotnickém zařízení pod vedením odborného lékařského týmu, nicméně vzhledem k významnému zlepšení zdravotního stavu pana prezidenta plně respektuje jeho rozhodnutí upřednostnit naplňování svých ústavních povinností mimo zdravotnické zařízení a ukončit hospitalizaci v ÚVN,“ uvedla mluvčí nemocnice Jitka Zinke.

Zeman se podle ní rozhodl využít služeb zdravotní péče v domácím prostředí. Plnou zodpovědnost za to převzala společnost Senior Home Group ze skupiny Penta Hospitals CZ. ÚVN jí podle Zinke předala veškerou potřebnou zdravotní dokumentaci a ošetřovatelský plán. „ÚVN je připravena v případě potřeby poskytovat prezidentovi republiky Miloši Zemanovi zázemí specializovaného zdravotnického zařízení a nadále bude zajišťovat pravidelné ambulantní lékařské kontroly,“ dodala ZInke.

Zeman byl do ÚVN převezen 10. října s potížemi způsobenými nespecifikovaným onemocněním. Podle člena prezidentova lékařského konzilia chirurga Pavla Pafka má chronické jaterní onemocnění. Naznačil, že to je cirhóza. Původně byl prezident hospitalizován na oddělení intenzivní péče, později byl přemístěn na rehabilitační oddělení a na lůžko dlouhodobé péče.