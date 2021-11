Vláda v pátek přijme další opatření proti šíření covidu. Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu novinářům řekl, že půjde o omezení kontaktů, nikoli o úplnou uzávěru země. Vyzval lidi ve věku nad 60 let, aby maximálně omezili kvůli šíření covidu-19 své kontakty a očkovali se posilující dávkou vakcíny. Premiér současně nevyloučil vyhlášení nouzového stavu. Situaci ve středu projednal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) s představiteli krajských hygienických stanic, řekl Babiš.

Naposled kabinet upravil opatření v pondělí, rozhodl například o podpoře podniků, kterým hrozí ekonomický propad.

Vláda podle vyjádření Babiše pro Rádio Impuls navyšuje počet očkovacích míst, je připraven lůžkový dispečink. Dostatek je už podle premiéra po dodávce z Německa monoklonálních látek pro pomoc nemocným. Vláda v pondělí otevřela debatu o povinném očkování některých profesí proti covidu-19. Do konce týdne má posoudit povinnost meziresortní komise. Očkování by podle kabinetu mohlo být povinné i pro lidi starší 60 let. Proti povinnému očkování se ve středu také vyjádřili zástupci nastupující vládní koalice Spolu s Piráty a starosty.

Babiš nechtěl příliš komentovat středeční vystoupení kandidáta na ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) a dalších lídrů budoucí vlády k jejich plánům pro boj s koronavirem. Vyzývají občany k očkování, včetně posilující dávky, a k omezení kontaktů. Příští vláda chce mimo jiné zavést povinné testy při rizikových kontaktech i pro očkované, uznávat jako covidové certifikáty PCR testy i protilátky, změnit pandemický zákon, lépe komunikovat s veřejností.

„Pan Válek dělá politiku, není v praxi, není na ministerstvu, já se divím, když takhle vystupuje,“ podotkl Babiš v rozhovoru pro Impuls. Komentovat tiskovou konferenci lídrů budoucí pětikoalice podle něj je „mimo mísu“. Některá Válkova vyjádření jsou navíc v přímém rozporu s tím, co říkají experti, kteří jsou v odborných týmech nynější vlády ANO a ČSSD i budoucího kabinetu, uvedl Babiš. Zmínil například to, že budoucí vláda je podle Válka proti povinnému očkování některých věkových skupin. „Pan docent (Marián) Hajdúch včera (v úterý) navrhl povinné očkování všech nad 60 let,“ řekl.

Problém vyhlašování regionálních opatření

Vyhlašování regionálních opatření proti covidu-19 krajskými hygienickými stanicemi podle premiéra v demisi komplikuje to, že pandemický zákon k nim vyžaduje souhlas vlády. Babiš novinářům řekl, že považuje za nenormální požadavky hejtmanů, kteří na jednu stranu žádají od vlády vyhlášení některých opatření, ale současně odmítají nouzový stav.

Úmysl prodloužit účinnost pandemického zákona i po konci února a novelizovat některé problematické pasáže oznámila budoucí vládní koalice. Babiš řekl, že předpis si vymyslely právě strany budoucí vlády, které chtěly omezit pravomoci nynějšího kabinetu ANO a ČSSD. „A dnes hejtmani příští koalice ten zákon kritizují,“ uvedl Babiš.

Pandemický zákon umožňuje ministerstvu zdravotnictví a krajským hygienickým stanicím vydávat rozsáhlejší restrikce proti šíření covidu-19, než mohly bez něj. Mimořádná opatření musí podle předpisu předem schválit vláda. V případě nebezpečí z prodlení mohou ministerstvo či hygienická stanice o opatřeních rozhodnout předem, ale rozhodnutí pozbudou platnosti, pokud je vláda do 48 hodin neodsouhlasí.

Babiš řekl, že kabinet jasně deklaroval, že krajské hygienické stanice mají opatření vyhlásit, pokud chtějí. „Pravděpodobně si neuvědomili, že v rámci pandemického zákona je na to potřeba souhlas vlády,“ podotkl. Za nenormální označil i to, že některé kraje podle něj žádají vyhlášení omezení vládou, ale současně odmítají nouzový stav.

Zástupci krajských hygien dnes o dalším postupu jednali s ministerstvem zdravotnictví, závěry jednání Babiš konkretizovat nechtěl.