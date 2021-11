Vláda nouzový stav kvůli zhoršující se epidemické situaci v zemi zatím nevyhlásí. V úterý však s hejtmany projedná návrh části krajů, které nouzový stav požadují kvůli přetížení nemocnic. Podle premiéra Andreje Babiše musí hejtmani jasně požádat a žádost zdůvodnit.

Vláda na pondělním jednání také specifikovala postup v případně pozitivního antigenního testu. Nově bude platit, že ten, kdo má pozitivní antigenní test, se musí podrobit i potvrzujícímu PCR testu. Dosud je některá zdravotnická zařízení na test neposílala.

Stát nakoupí bezmála 14 milionů antigenních testů na covid pro použití ve školách, využije k tomu peníze z Fondu solidarity EU. Nákup zajistí Správa státních hmotných rezerv, sdělil na twitteru ministr školství Robert Plaga (za ANO) během zasedání vlády. Vláda v pondělí také uvolnila 192 milionů korun na přesnější PCR testování covidu ve školách. Školy tak budou moct opět využít proplácení částkou 200 korun na test.

Vláda minulý týden rozhodla, že preventivní testování neočkovaných žáků a těch, kteří neprodělali nemoc v posledních 180 dnech, na školách bude povinné do února. Pravidelně by se měli žáci a studenti testovat každé pondělí.

Celkem 192 milionů na PCR testování ve školách vláda převedla ministerstvu školství, to v minulých vlnách testování proplácelo PCR metodu školám, které formu testování vyžadující laboratorní práci zvolily. Většina škol používá jednodušší, ale méně přesné antigenní testy.

Pro pondělní zasedání kabinetu připravilo ministerstvo materiál, podle kterého bude pro testování žáků na covid-19 na základních a středních školách od prosince do konce února příštího roku potřeba zhruba 15,39 milionu antigenních testů určených pro samoodběr. Část z nich může stát získat dodatečným nákupem testů z poslední objednávky a asi na 13,79 milionu se bude muset vypsat veřejná zakázka. Testy pro školy by měla pořídit Správa státních hmotných rezerv podle technické specifikace ministerstva zdravotnictví. Veřejnou zakázku by správa podle návrhu měla vyhlásit nejpozději v úterý.

Neočkovaní žáci v základních a středních školách se v pondělí začali plošně testovat na covid-19. Školy dostaly antigenní testy na dva termíny testování, které mělo původně skončit příští pondělí. Vláda ale v pátek schválila pokračování testování i po 29. listopadu. Opakovat by se mělo každé pondělí do konce února.

Podle ministerstva školství by se od 6. prosince do konce února mělo ve školách uskutečnit 12 kol testování, pro které bude potřeba až 15,39 antigenních testů.