Podle tisíců demonstrantů, kteří ve středu zaplnili Staroměstské náměstí, jsou protiepidemická opatření diktátem moci a lidem berou svobodu. Vadí jim zejména zesilující tlak na očkování. To je zatím nejefektivnější a nejlevnější ochranou proti covidu-19, část společnosti ale vakcínu odmítá. Podle etika Davida Černého z Ústavu státu a práva Akademie věd ČR jsou momenty, kde mají zájmy společnosti nad právy jednotlivců navrch – a ta situace je právě teď.

Jak se díváte na několikatisícové demonstrace proti očkování v době zesilující pandemie?

Je to projev obrovské nezodpovědnosti, obzvláště v době, kdy počty nakažených strmě rostou a v nemocnicích umírají desítky lidí. Pokud ten trend bude pokračovat a lidé se nebudou chovat zodpovědně, tak budou umírat možná stovky nakažených denně. Lidé, kteří jdou demonstrovat za svá domnělá práva, by si měli uvědomit, co vyjadřují tímhle svým postojem.

Demonstrování za práva jednotlivců tedy podle vás není namístě?

Samozřejmě tato práva existují, ale žijeme všichni v nějaké společnosti. Musíme si uvědomit, že je tu mezi námi velice vážná choroba. Primárním účelem těch opatření je ochrana společnosti – skrze ně chráníme i jednotlivce.

Probíhají již poměrně vyhrocené debaty o povinném očkování. Měli bychom o povinném očkování vůbec uvažovat?

Myslím, že očkování mělo být povinné už dávno. Uznávám, na jedné straně máme všichni právo, aby do nás nikdo nevpíchl žádnou látku, máme právo na psychofyzickou integritu. To za normálních podmínek musíme respektovat, ovšem žádné právo není absolutní. Na jedné misce vah máme úmrtí lidí, následky po té chorobě, devastaci českého zdravotnictví, šílené stavy, kterými procházejí čeští zdravotníci, ekonomické problémy a dopady na další aspekty života. Na druhé misce vah jsou práva lidí nenechat se očkovat. Když to zvážíme, tak v této situaci jednoznačně vyplývá, že to očkování by mělo být povinné, protože je to levný, efektivní a velmi bezpečný způsob, jak zajistit ochranu společnosti a minimalizovat všechny negativní důsledky.

Je tedy obhajitelné zpřísnění opatření vůči neočkovaným? Není to diskriminace?

Uvedu vám příklad. Máme dva scénáře. V prvním zaměstnavatel propustí zaměstnance například proto, že má jinou barvu pleti, v tom druhém proto, že je to špatný pracovník. V obou případech se k někomu chová jinak, ale jen v tom prvním případě je to diskriminace, protože barva pleti nevypovídá vůbec nic o kvalitě člověka. Tedy jenom z faktu, že se k různým skupinám lidí chováme jinak, neplyne, že jde o diskriminaci. Pokud existují důležité a vědecky podložené důvody, proč toto opatření zavést, tak to není diskriminace a je to naprosto korektní a ospravedlnitelné.

Jsou podle vás ty vědecké důvody dostatečné?

Na to nejsem odborník, je to pouze můj laický názor, ale argumentace odborníků a jejich konsensus ve světě napovídá, že tomu tak je.

Ve skupině neočkovaných je velice silný pocit dělení lidí na dvě kategorie. Není to problém?

To není dělení lidí na první a druhou kategorii. Dostat se do skupiny, která není omezovaná, je velice jednoduché – člověk se musí nechat vakcinovat. Pokud máme dobré a o vědu opřené důvody, proč toto rozlišení mezi těmito dvěma skupinami lidí dělat, není to ani diskriminace, ani rozlišování lepších a horších lidí, tedy jakýchsi občanů první a druhé kategorie. Je to způsob, jak ochránit zdraví této společnosti a minimalizovat důsledky pandemie.

Zavádíme povinným očkováním totalitu?

Ne, jsou tady dobré důvody, proč to udělat, které jsou založené na starosti o dobrý život lidí a společnosti. Totalita se většinou zajímá o nějakou ideologii a tu se snaží prosazovat do života lidí bez ohledu na to, zda je to pro ně dobré, či není. V tomto případě je tady legitimní cíl, a to je ochránit společnost. Určitě nejde o totalitu. Musíme si uvědomit, že život ve společnosti vždycky znamená vyvažování různých práv proti sobě a žádné právo v té společnosti není absolutní. Mohou nastat situace, kdy to právo musí nějakým způsobem ustoupit silnějším faktorům – v tomto případě jsou to životy a zdraví lidí a celé společnosti.