Na českých silnicích jezdí víc než šest milionů aut. Z toho třináct tisíc tankuje ze zásuvky – jsou to buď elektromobily, nebo plug‑in hybridy. „Ano, není to nic závratného. Ale devadesát procent z těch elektromobilů patří do firemních vozových parků. A je tedy právě na podnicích, aby se o elektromobilech začaly intenzivně bavit,“ řekla moderátorka Michala Hergetová v diskusi při byznysové snídani s názvem Elektromobilita 2021, která se konala v polovině listopadu v Praze a již organizoval mediální dům Economia se společností LEEF Technologies.

V historickém Kaiserštejnském paláci na pražské Malé Straně se při příležitosti čtvrtého ročníku této konference sešly dvě desítky zástupců automobilek, energetických firem, ale také poradenských společností, obcí a státu.

Podle Národního akčního plánu čistá mobilita, který již schválila vláda, by do 10 let mělo v Česku jezdit až půl milionu plně elektrických vozidel. Mají k tomu pomoci jak evropské fondy, tak tlak na znevýhodnění tradičních aut se spalovacími motory. Český stát podpoří rozvoj elektromobility do roku 2030 celkem 34 miliardami korun. EU prozatím dala tuzemsku na projekty související s podporou elektromobility 10,4 miliardy korun.

„Mimořádným zdrojem pro členské státy je Národní plán obnovy, který je ve vysoké fázi schválení. Jednou z komponent je čistá mobilita,“ řekl v diskusi Eduard Muřický, náměstek ministra průmyslu a obchodu. Plán obnovy by měl konkrétně podpořit 2880 dobíjecích bodů v rodinných a bytových domech. Peníze na nabíječky získají také podnikatelé, kteří by měli díky podpoře vybudovat alespoň 1500 dobíječek. Vznikne také 40 kilometrů nového vedení pro trolejbusy, díky němuž budou moci dobíjet své baterie za jízdy.

„Poskytli jsme celkově zhruba šest set milionů korun dotací na elektromobily, které získaly hlavně malé a střední podniky. Ministerstvo životního prostředí poskytlo obdobně čtyři sta milionů korun jako dotaci pro úřady. Stát tedy do této chvíle na nákup elektromobilů dal zhruba miliardu korun,“ podotkl Muřický. Dodal, že v Národním plánu obnovy bude pro malé a střední podniky na elektromobily necelá miliarda korun.

Stát pomůže s výstavbou dobíjecí sítě

Plány nové vládní koalice v diskusi nastínil Tomáš Tesař, politik TOP 09, který měl být jedním z adeptů na nového ministra životního prostředí. „Klíčovou úvahou je, že stát pomůže s vybudováním infrastruktury pro elektromobily. To je základ. S dobíjecí infrastrukturou jsme v Česku na začátku a rozhodně u nás nedosahuje parametrů starších zemí Evropské unie. Nasměrujeme do ní významné finanční prostředky. Oproti tomu směřování financí do nákupu elektromobilů vidíme jako velmi problematické, protože státní kasa je brutálně vyčerpaná,“ upozornil Tesař.

Podnikatelům k nákupu elektromobilů spíše vláda pomůže zvýhodněním, jako například daňovými odpisy a podobně.

Dan Jiránek za Svaz měst a obcí ČR zmínil, že na klasických kabelech vedoucích pouliční osvětlení se elektromobily nabíjet nedají, takže je třeba natáhnout další kabely tak, aby se na ně daly připojit nabíječky. „Nabíječek budeme potřebovat desítky tisíc. Jedna z prvních věcí, které se budou muset změnit, je stavební zákon, a to tak, aby se ty sítě vůbec daly natáhnout. Na sídlištích je nabíjení velký problém a stát a obce budou muset řešit otázku, jestli lidé primárně budou více nabíjet v zaměstnání, nebo jestli se nějak bude nabíjet právě na sídlištích,“ zmínil.

Další problém je podle něj daňový, protože mnoho dopravních investic se dotuje z daní z benzinu a nafty. „Zatím nikdo neřekl, jaký je plán, až se doprava překlopí do elektřiny,“ krčil rameny Jiránek.

Češi kupují elektrovozy zatím velmi málo

Jiří Maláček, vedoucí prodeje a marketingu ve Škodě Auto, do diskuse přidal, že problém nespočívá jen v nabíječkách, ale celkově v postoji české veřejnosti k elektromobilům. „Nikdo se neptá, proč je lidé nekupují. Poměr elektromobilů k celkovému počtu prodaných vozů je v Česku jeden z nejnižších v EU, je to zhruba deset procent. Důvod je jednoduchý: pět let se tady říká, že je to celé špatně a že elektroauta jsou nesmysl. Potřebujeme získat směrem k elektro automobilům větší drajv, bez toho se nikam nepohneme. Je hezké, že budeme mít nabíječky, ale kdo k nim bude jezdit?“ zeptal se pléna Maláček.

Dodal však, že za klíčové považuje rychlonabíječky na hlavních silničních tazích v nejvytíženějších úsecích. Na ty je Škoda Auto připravena přispět a řeší je s energetickými firmami.

Dobíjecí stanice bude stavět například i síť čerpacích stanic Benzina, patřící pod skupinu Orlen Unipetrol. „Na rovinu ale říkáme, že to nevypadá, že by dobíječky byly náš hlavní byznys. Základní marži z nich opravdu příliš velkou mít nebudeme. Jsme petrochemická společnost a strategickou významnost pro nás má vodík,“ prozradil Martin Růžička, ředitel pro výzkum a vývoj ve skupině Unipetrol.

Jan Zápotočný, místopředseda představenstva E.ON Energie, přidal, že jim při zřizování nabíječek způsobuje problém fakt, že je není kde postavit. Často je prý těžké přesvědčit vlastníky míst, aby s nabíječkou souhlasili.

S tématem dobíjení v debatě vystoupil i Pavel Čmelík, ředitel úseku řízení rozvojových projektů v ČEZ. „Častokrát slyším, že dobíjení je drahé. Ale je potřeba se dívat na průměr. Jestliže někdo dobíjí 80 procent v práci a doma a pak dvakrát dobije u rychlodobíjecí stanice na dálnici za dvacet minut, je logické, že zaplatí výrazně víc než doma. Ale když se na to podívá jako na celek, je jasné, že provoz elektromobilů je výrazně levnější a bude levnější než u spalovacích motorů,“ dal srovnání Čmelík. Podle Pavla Elise, generálního ředitele PRE, elektromobilita musí dozrát a to bude ještě dlouhý proces.

Debata byla pořádána v rámci konference Fórum Elektromobilita 2021.