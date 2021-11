Pirátská strana si v pondělí na svém fóru odhlasovala, že vstoupí do koaliční vlády takzvané pětikoalice – tedy koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů s hnutím STAN. Pro vstup do vlády hlasovalo 82 procent voličů a účast dosáhla nezvyklých 90,7 procenta. Pirátům by ve vládě podle předběžné dohody měla připadnout tři ministerská křesla: ministerstvo pro místní rozvoj, ministerstvo zahraničí a také nová pozice ministra pro legislativu. Podle místopředsedkyně Pirátů Olgy Richterové to umožní straně řešit krizi bydlení, digitalizaci a také kvalitu zákonů. „Stačí si připomenout, jak nekvalitní byly zákony v minulém volebním období, kolik se toho muselo opravovat a opatření o covidu dokonce soudy shazovaly,“ říká v rozhovoru pro HN.

HN: Jak hodnotíte rozhodnutí spolustraníků o tom, že Piráti mají vstoupit do vlády s koalicí Spolu a STAN?

Já si toho rozhodnutí velice vážím. Děkuji členkám a členům za tu důvěru. Vnímám i to, že spousta členů cítila závazek vůči 840 tisícům hlasů, které jsme dostali ve volbách, a tomu, abychom prosazovali program, který jsme lidem slíbili.

