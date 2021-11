„To, že se všichni naočkujeme, nás covidu rozhodně nezbaví, ale může to z něj udělat chřipku. Medicína na to prostředky má a udělala obrovský kus práce, takže teď už je to otázka spíš společenská,“ míní vakcinolog Daniel Dražan. „Zastavit teď ten rozjetý vlak bude velmi obtížné. Kdyby se vymáhala současná opatření, bylo by to účinnější než zrušit platnost antigenních testů,“ dodává.