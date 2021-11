Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v pondělí večer vládě navrhne, aby se jako covidový certifikát neuznávaly antigenní testy včetně samotestů od 1. prosince. Ministerstvo také prověří, jestli nezkrátit platnost očkování jednodávkovou vakcínou Janssen od firmy Johnson & Johnson. Některé další nemocnice v zemi kvůli nárůstu počtu pacientů s covidem omezují plánované operace a žádají rovněž o pomoc armády. Vojáci už v pondělí začali pomáhat v zařízeních v Olomouckém a Zlínském kraji, chtějí je ale také nemocnice na jižní Moravě či v Moravskoslezském kraji.

„Opatření mohla byt přísnější, ale je to výsledek nějakého konsenzu. Je dělané s cílem hlavně zvýšit proočkovanost,“ uvedl ministr. Očkováno je v současné době 59,9 procenta populace. Od začátku listopadu, kdy se opatření zpřísnila, si nově nechalo vakcínu aplikovat 183 000 lidí.

Neočkovaní lidé se zřejmě od prosince například pro účast na kulturních či sportovních akcích nebo posezení v restauracích budou muset prokazoval PCR testem. Od listopadu ho ale nemají hrazený z veřejného zdravotního pojištění. Vojtěch dodal, že osobně je příznivcem takzvaného rakouského modelu, kde se neuznávají žádné testy, jen očkování nebo prodělaná nákaza.

Diskuse se bude podle něj ještě vést o tom, jaký druh testu budou muset mít neočkovaní zdravotníci. Od pondělí musí jednou týdně podstoupit antigenní test. Podle Vojtěcha je možné, že se jim bude uznávat i po prosincovém zpřísnění.

Celoplošný lockdown podle ministra namístě není. „Nemyslím si, že je namístě omezovat ty, kteří očkovaní jsou. Udělali to, co udělat měli, pro sebe a pro společnost. Pokud bychom udělali všeobecný lockdown, tak si nemyslím, že je to správná cesta,“ doplnil po vystoupení na konferenci Budoucnost zdravotnictví.

Od pondělí platí kvůli stále se zhoršující situaci některá nová opatření. Neočkovaní zaměstnanci nemocnic a dalších lůžkových zařízení se musí každý týden testovat. Studenti vysokých a vyšších odborných škol musí nosit respirátory i při výuce v učebnách, kde se schází aspoň 50 studentů. Očkování cizinců, kteří legálně a dlouhodobě pobývají v Česku, začal hradit stát.

„Ve všech případech začínáme brzdit trochu později, než by bylo záhodno,“ řekl v diskusi bývalý ministr zdravotnictví, epidemiolog Roman Prymula. Podle něj není imunizace tak silná, jak se předpokládalo, proto je třeba chránit zejména seniory. Půl roku po očkování by si měli nechat aplikovat třetí dávku. „Bez přeočkování budeme ve stejné situaci, kdy se nám mohou zahltit nemocnice,“ dodal. V domovech pro seniory by navrhoval testovat i očkované klienty.

Prymula, který byl ministrem loni v září a říjnu, působí jako předseda představenstva Nemocnice Agel v Říčanech a v dozorčí radě společnosti Avenier, která je distributorem vakcín. Dnes uvedl, že se neplánuje zapojit do oficiálních poradních orgánů vznikající vlády pro epidemii covidu-19.