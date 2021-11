Poslanecký klub ODS vyzval vládu v demisi, aby Česko vyslalo policisty do Polska, kde by pomohli se zvládáním krize na hranici s Běloruskem. Občanští demokraté o tom dnes informovali v tiskové zprávě. Česká vláda by měla podle ODS podpořit jakákoliv opatření, která přijmou unijní orgány proti běloruskému režimu. Z Běloruska se v posledních dnech na území Evropské unie snaží dostat tisíce migrantů ze třetích zemí.

ODS uvedla, že tlak běloruského režimu na hranice EU v Polsku, Litvě a Lotyšsku kulminuje. „Polská pohraniční stráž a další státní orgány čelí bezprecedentnímu zneužívání uměle vytvořené migrační vlny organizované běloruskými bezpečnostními orgány za tiché asistence Ruské federace,“ stojí ve stanovisku klubu.

Občanští demokraté připomněli, že před sněmovními volbami kabinet vyslal 50 českých policistů do Maďarska. Kontingent dorazil do Budapešti v polovině října, dva měsíce má působit v okolí města Szeged. Na maďarsko-srbské hranici se však podle ODS nic dramatického neděje, zato nyní při fatálním porušování mezinárodního práva se vláda tváří, že se nic neděje.

Kabinet by podle ní měl poslat české policisty do Polska jako vyjádření podpory tamní vládě a pohraničním orgánům, s cílem zvládnout společnými silami krizi. „Zároveň požadujeme, aby česká vláda podpořila jakákoliv opatření přijatá evropskými orgány či mezinárodním společenstvím vůči běloruskému režimu,“ stojí ve stanovisku.

Polsko i EU obviňují autoritářský režim Alexandra Lukašenka, že do Běloruska nechává dovážet lidi v zoufalé situaci z krizových oblastí a využívá je v hybridní válce proti sedmadvacítce v odplatě za to, že evropský blok na jeho režim uvalil sankce kvůli porušování lidských práv a potlačování opozice. Polská pohraniční stráž v pátek informovala, že od začátku nynější migrační krize letos v srpnu eviduje asi 33 200 pokusů o nelegální překročení hranice. Za celý loňský rok jich bylo 88.