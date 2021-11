Na krajské hygienické stanice během pár dní dorazilo 10 tisíc žádostí podle zákona o svobodném přístupu k informacím. K tomu, aby lidé tyto žádosti podávali, vyzvala začátkem týdne iniciativa Zlatý špendlík, za kterou stojí zpěvák Daniel Landa. Hygienici jsou nuceni tyto žádosti vyřizovat, což jim nyní výrazně komplikuje práci ve chvíli, kdy stoupají počty nakažených a oni musí trasovat jejich kontakty, aby se zabránilo dalšímu šíření koronaviru. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) v pátek na Twitteru uvedl, že ministerstvo již na iniciativu podalo trestní oznámení.

Právníci Vojtěchova úřadu vyhodnotili Landovu aktivitu jako podezření na sabotáž. „Ti, co se zapojili do této akce, by měli vědět, že kvůli nim skončí v nemocnicích více lidí,“ uvedl Vojtěch. Iniciativa na informace doposud nereagovala. Na svém webu nicméně uvedla, že během týdne čelila DDoS útoku, který internetové stránky na několik hodin znefunkčnil. DDoS je typ hackerského útoku, kdy útočník zahltí nějakou internetovou službu například množstvím různých požadavků či využije nějakou chybu systému.

Zlatý špendlík vyzýval své příznivce k zaplavení hygien pomocí hesla „Zahlťme neprodleně hygieny aneb šikanou proti šikaně!“ Podporovatelé akce nalezli na webových stránkách vzor žádosti podle informačního zákona a e-mailové adresy na jednotlivé stanice. Dotazovat se mají na průběh kontrol, během kterých hygienici hlídají dodržování vládních protipandemických opatření. „Práce hygienických stanic na přípravě odpovědí pro vás bude pro naše občany jistě užitečnější než nesmyslná šikana živnostníků, poskytovatelů služeb a jejich zákazníků,“ tvrdí iniciativa. „Píchněme do nich jako špendlík, ať to také cítí,“ stojí v prohlášení.

Nejde přitom v poslední době o ojedinělou záležitost. HN již popsaly, že příznivci Volného bloku po parlamentních volbách zaplavili svými stížnostmi Nejvyšší správní soud. Tento týden také začaly do e-mailových schránek některých českých novinářů a redakcí přicházet příběhy lidí se zkušenostmi s očkováním či údajným pochybným vykazováním počtu nakažených covidem. HN zjistily, že tito lidé reagovali na výzvu institutu Pro Libertate. Za ní stojí právník Tomáš Nielsen a iniciativa spolupracuje i se Zlatým špendlíkem. Zda Nielsen vytvořil vzor pro podání žádosti na krajské hygieny, však na přímou otázku potvrdit nechtěl. „Nechme to v obecné rovině, nemohu všechny věci sdělovat, protože jsou tam nějaké právní aspekty,“ uvedl v týdnu.

Nielsen si od své „novinářské“ aktivity dle svých slov slibuje, že se zveřejní příběhy desítek lidí, kteří se na ně každý den obrací s žádostí o pomoc. „My nemáme kapacitu jim pomoci. Tak jsme si říkali, že by bylo dobré, aby oslovili novináře a aby to dostali na veřejnost,“ popsal v týdnu Nielsen. Jako právník spolupracoval například s dvojicí senátorek Jitkou Chalánkovou a Alenou Dernerovou (obě nestr.), které podaly žalobu na českou vládu k Mezinárodnímu trestnímu tribunálu v Haagu kvůli údajně diskriminačním pravidlům pro neočkované.