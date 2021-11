V Česku se 22. a 29. listopadu uskuteční plošné testování žáků základních a středních škol antigenními testy. Schválila to v pátek vláda, oznámil dosluhující ministr školství Robert Plaga (za ANO) na Twiterru. Testy do škol rozvezou během příštího týdne hasiči ze skladu Správy státních hmotných rezerv (SSHR). Podle Plagy by testování ve školách mělo přispět k lepší ochraně škol před šířením nákazy a zajištění prezenční výuky.

Hlavní hygienička Pavla Svrčinová a náměstkyně ministra pro zdravotní péči Martina Koziar Vašáková v minulých dnech přitom uvedly, že ve školách nechtějí pokračovat s plošným testováním, protože je neefektivní. Místo toho by se podle nich měli testovat žáci se symptomy či v ohniscích nákazy, a to metodou PCR. Plaga ale pak v dopise ministru zdravotnictví poukázal na to, že hygienici nestíhají trasovat a označil za nepřijatelné, aby se žáci testovali metodou PCR jen na běžných odběrových místech. Ta jsou v současné době někde přetížená a lidé na volný termín testu čekají i několik dní. Vyzval proto ministerstvo zdravotnictví, aby objasnilo, jak chce testování žáků nastavit.

„Schváleno. 22. a 29. listopadu proběhne v celé ČR testování žáků základních a středních škol Ag testy. Ty budou ze skladů SSHR do škol distribuovány prostřednictvím HZS v průběhu příštího týdne,“ uvedl Plaga na Twitteru. Ve skladech státních rezerv zbývají pro školy asi dva miliony antigenních testů. V základních a středních školách je kolem 1,4 milionu žáků, část z nich už je naočkovaná, takže by se nemuseli testovat.

Podle předsedy Asociace ředitelů základních škol Luboše Zajíce dva termíny plošného testování samy šíření nákazy nezamezí. Děti si totiž virus přinášejí i z prostředí mimo školu, kde se protiepidemická opatření tolik nedodržují, řekl ve čtvrtek Zajíc. Screeningové testování podle něj ale může ukázat stav, který nyní ve školách je. Epidemická situace v nich se podle něj výrazně zhoršuje.

Plošné testování podstoupili žáci naposledy ve třech termínech na začátku září, potvrdilo se při něm 438 pozitivních případů. Vláda potom schválila tři termíny lokálního testování v okresech s větším výskytem nákazy. Jeho první termín v osmi ze 77 okresů odhalil zhruba 700 nakažených. Další kolo testování bylo toto pondělí v 31 okresech, třetí bude ve 23 okresech 15. listopadu.

Do hry se vrací armáda

Od pondělí budou pomáhat v nemocnicích kvůli epidemii covidu-19 čtyři desítky vojáků, uvedla na Twitteru armáda. První žádosti o pomoc obdrželi vojáci prostřednictvím Ústředního krizového štábu (ÚKŠ) z Moravy.

Armáda se podílí na chodu takzvané Chytré karantény a trasování, další úkoly letos vojáci dostali při očkování proti covidu-19. Ministerstvo obrany v červenci v souvislosti se schvalováním odměn uvedlo, že se zvládáním koronavirové epidemie pomáhalo při nouzovém stavu 11 853 vojáků z povolání.