Nyní už vláda v demisi ANO a ČSSD schválí v pátek další opatření proti šíření covidu-19. O jejich podobě ve čtvrtek jednala rada vlády pro zdravotní rizika. Další lockdown sice nehrozí, odmítl dosluhující premiér Andrej Babiš (za ANO) spekulace, blíže ale o konkrétních opatřeních nechtěl mluvit. Mohou být podle Babiše „zásadní povahy“, takže má ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) za úkol je probrat i se zástupci budoucí vlády Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a PirSTAN (Piráti a STAN).

„Intenzivně jsme o tom diskutovali, musí to rozhodnout vláda,“ řekl ve čtvrtek po jednání Babiš. Vojtěch dostal za úkol získat „posvěcení“ od nastupujícího ministra a jeho odborné skupiny, doplnil. Podle koaliční smlouvy Spolu a PirSTAN povede ministerstvo zdravotnictví TOP 09, kandidátem je bývalý šéf poslaneckého klubu strany Vlastimil Válek.

Podle zdrojů serveru Seznam Zprávy, které byly přítomné na čtvrtečním jednání rady, by totiž Česko mohlo od prosince přejít na takzvaný rakouský model. Jako potvrzení o bezinfekčnosti by platilo jen očkování a potvrzení o prodělání covidu-19. Na kulturní akce či do restaurací by tak nebylo možné jít pouze s negativním testem na covid. Povinné očkování rada pro zdravotní rizika odmítla, podle serveru se o něm nicméně „velmi silně“ diskutovalo. Radu tvoří premiér, ministr zdravotnictví, ministr vnitra a experti.

Přísnější opatření platí v Rakousku od pondělí. „To celé slouží jako pobídka. Jako silná pobídka nechat se očkovat. Neočkovaným přitáhneme uzdu,“ prohlásil rakouský kancléř Alexander Schallenberg. „V autě si berete bezpečnostní pás. A očkování je takový bezpečnostní pás v pandemii,“ dodal. Ukončené očkování má 65 procent Rakušanů. V Česku obě dávky dostalo necelých 6,2 milionu lidí, tedy 57,5 procenta.

Koronavirová epidemie v Česku v posledních týdnech nabírá na síle. Ve středu testy potvrdily 13 502 případů nákazy, což je v mezitýdenním srovnání asi o čtyři tisíce víc. V nemocnicích je podle aktuálních dat 3452 lidí s koronavirovou nákazou, z nich 491 je ve vážném stavu.

Kvůli zhoršující se epidemické situaci vláda ve středu rozhodla o zavedení několika nových opatření proti koronaviru. Od pondělí bude platit povinnost nosit respirátory na vysokých školách během přednášek nad 50 lidí. Od příštího týdne také začne povinné testování pracovníků v nemocnicích a dalších lůžkových zařízeních, kteří přicházejí do kontaktu s pacienty a nejsou očkovaní proti covidu. Testu se budou muset podrobit pravidelně jednou týdně.

Experti nastupující vládní koalice Spolu a PirSTAN aktuální vládní opatření ve středu kritizovali. Považují je za nahodilá a nesystémová. Se svými připomínkami chce jejich AntiCovid tým seznámit ministra zdravotnictví v pátek.