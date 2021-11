Senát by podle své ústavní komise neměl schvalovat převod pravomocí prezidenta, pokud se zdravotní stav Miloše Zemana nezhorší a umožní mu plnit aspoň významné kompetence, které souvisejí například s výměnou vlády. Horní komora by měla bezodkladně rozhodnout o dočasném převodu pravomocí hlavy státu, pokud Zeman podle sdělení lékařů nebude schopen zastávat prezidentský úřad. Komise se na tom v úterý shodla na návrh svého předsedy Zdeňka Hraby (STAN).

Přenesení prezidentských pravomocí na předsedu vlády a předsedu sněmovny není podle Hraby nutné v případě, kdy prezident deklaroval, že hodlá jmenovat novou vládu na základě výsledků říjnových sněmovních voleb. Komise se na tom shodla téměř jednomyslně.

Pokud by objektivní skutečnosti a informace o Zemanově zdravotním stavu nasvědčovaly tomu, že nemůže vykonávat ani významná oprávnění a pravomoci svého úřadu, předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) by se měl obrátit s novou žádostí o lékařský posudek na Ústřední vojenskou nemoci, kde se prezident léčí. V případě, že závěr posudku vyzní tak, že „prezident republiky z vážných zdravotních důvodů nemůže a nebude moci vykonávat svůj úřad,“ Senát by měl rozhodnout o převodu pravomocí prezidenta. Jeho schůze „by se měla vzhledem k významu a povaze věci konat jako neveřejná“, doporučila komise. Doporučení odpoledne projedná senátní organizační výbor.

Převod pravomocí prezidenta začali zákonodárci řešit poté, co byl Zeman 10. října převezen do Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN). Hlavním podnětem bylo sdělení nemocnice z 18. října, že Zeman ze zdravotních důvodů "není schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti".

Prezidentův stav se nicméně během října podle ÚVN díky komplexní léčbě zlepšil a počátkem listopadu byl Zeman převezen z oddělení intenzivní péče na rehabilitačního oddělení. Lékařské konzilium minulý pátek uvedlo, že prezidentův stav i nadále vyžaduje hospitalizaci a neumožňuje mu „věnovat se naplno pracovním povinnostem“. Podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) to znamená, že Zeman alespoň některé pravomoci hlavy státu zastávat může.