Prezident Miloš Zeman je připravený jmenovat vládu koalice pěti stran, která má v poslanecké sněmovně většinu 108 hlasů. Po telefonickém rozhovoru s prezidentem to prohlásil předseda ODS a kandidát na premiéra Petr Fiala. Podle něj by ke jmenování mělo dojít v řádu týdnů. Závisí to ale na tom, kdy bude Zeman propuštěný z nemocnice.

„Pan prezident si je plně vědom toho, jak dopadly volby, jaká je politická situace, kdo vytváří budoucí vládu. Teprve na příštím setkání mu předložím konkrétní seznam kandidátů na ministry,“ řekl Fiala. Zeman se podle něj chce s většinou nebo možná se všemi ministry před jmenováním osobně setkat.

„Byl to Miloš Zeman, jak ho znám z dřívějška, prezident si je plně vědom svých úkolů,“ komentoval Fiala Zemanův zdravotní stav. Zeman byl těsně po říjnových parlamentních volbách převezen na jednotku intenzivní péče Ústřední vojenské nemocnice. Nyní už leží na běžném pokoji. „Pan prezident se cítí stále lépe, je optimistický,“ uvedl Fiala.

Předseda ODS se se Zemanem podle svých slov bavil o tom, že po pondělní ustanovující schůzi Poslanecké sněmovny Zeman přijme z rukou současného premiéra Andreje Babiše demisi jeho vlády. Potom se s ním Fiala setká a předloží mu seznam kandidátů na členy budoucí vlády.

Prezident republiky 🇨🇿 Miloš Zeman dnes jednal z ÚVN prostřednictvím videokonference s předsedou ODS Petrem Fialou.



Prezident republiky a předseda ODS se dohodli na budoucí spolupráci, s tím, že oba uvítali nabídku na pravidelné schůzky a pravidelná jednání. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) November 6, 2021

Koalice pěti stran, tedy ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Starostů a nezávislých a Pirátů, už odsouhlasila program rodící se vlády. Jedním z hlavních slibů je, že nebude lidem ani firmám zvyšovat daně. Vyplývá to ze souboru 15 koaličních dokumentů, které HN získaly.

Koalice slibuje zlepšení veřejných financí a úspory ve státních výdajích. Zároveň chce posílit výdaje na opravu silnic nebo na obranu. V programu úplně chybí návrhy, jak řešit dopady koronavirové epidemie.

Státní rozpočet má už druhým rokem schodek půl bilionu korun, což nastupující kabinet z opozičních lavic soustavně kritizoval. Na příští rok chce Fiala deficit snížit z 377 na 300 miliard. „Na tom pracujeme. Po ministrech budu chtít, aby našli úspory na provozních výdajích ve svých resortech ve výši šest procent,“ uvedl Fiala.

„Upravíme výdajové pravidlo, aby nebylo možné zvyšovat vládní výdaje bez ohledu na naše rezervy a hospodářskou situaci,“ uvádí program jednu z cest, jak snížit utrácení státu. Jedním ze zavedených pravidel by bylo přistoupení na Maastrichtská kritéria, která jsou pro unijní státy jednou z podmínek pro přijetí eura. Ta říkají, že schodek může být nejvýše tři procenta HDP, což by v současné době obnášelo kolem 180 miliard. Program však neříká do kdy, uvádí pouze „co nejrychleji“. V platnosti zůstává slib zrušit elektronickou evidenci tržeb.

Zároveň ale hodlá koalice nezvyšovat, nebo dokonce snižovat daňovou zátěž lidí i firem. V plánu je například takzvané pravidlo daňové brzdy. To stanoví strop daňové zátěže. „Jakmile jej složená daňová kvóta dosáhne, zvyšování daní bude automaticky vyloučené,“ stojí v materiálu. Současně by v daňových pravidlech přibylo také pravidelné zvyšování slevy na poplatníka. K tomu chce navíc vláda o dva procentní body snížit odvody zaměstnavatelů na sociální pojištění. A to poté, co se podaří zlepšit stav veřejných financí.

Do toho se ale vznikající kabinet zavazuje udržet či zvýšit výdaje do klíčových oblastí. Deset procent z rozpočtu má jít na investice. To je ve skutečnosti méně než ve stávajícím návrhu rozpočtu – končící vláda na příští rok plánovala na investice vydat přes jedenáct procent rozpočtu.

Na opravu silnic druhé a třetí třídy má jít od roku 2023 automaticky šest miliard ročně. K tomu slibuje kabinet řidičům zvýšit na některých úsecích dálnic maximální povolenou rychlost na 150 kilometrů v hodině.

Nová vláda se také vrací ke slibu Česka vůči spojencům v NATO, že výdaje na obranu budou činit aspoň dvě procenta HDP ročně už v rozpočtu na rok 2025. „Prosadíme legislativní zakotvení této hranice,“ stojí v koaličním dokumentu.

Samostatnou kapitolou je pak podpora bydlení. Kabinet Petra Fialy hodlá snížit DPH na stavby a rekonstrukce domů či bytů. Dalším krokem jsou zvýhodněné hypotéky na první bydlení. Ve hře je například i snížení potřebných úspor, které vyžadují banky pro poskytnutí hypotéky, přímá pomoc státu nebo bonus za každé narozené dítě. Blíže však program tuto pomoc nespecifikuje.

Pro podnikatele by mohla být zajímavá zpráva, že v programu resortu průmyslu a obchodu se hovoří o možnosti vedení účetnictví a daňové evidence v eurech. „Pro malé podnikatele to důležité není, ale kdo obchoduje se zahraničím, bude mít účetnictví jednodušší a více vypovídající,“ zhodnotil záměr daňový poradce Jiří Nesrovnal.