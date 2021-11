Několik týdnů před zahájením milostivého léta, výjimečné možnosti pro všechny lidi v dluzích zbavit se exekucí a závazků vůči státu, se rozběhla velká debata, zda pomůže i dlužníkům Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Pro úspěšnost celé akce důležitá instituce, které dluží přes dvě stě tisíc lidí, totiž zpochybnila samotný princip milostivého léta, při kterém stačí splatit jen základní dluh. Veškeré penále, úroky a náklady na vymáhání mají být odpuštěny. VZP ale přišla s názorem, že penále v případě zdravotního pojištění patří do základního dluhu, takzvané jistiny. Tím by však pro její dlužníky akce, která začala 28. října a trvá tři měsíce, ztratila význam. Poté ale vedení VZP sdělilo, že rozhodnutí nechá na exekutorech. Exekutorská komora zprvu zareagovala, že takové rozsouzení exekutorům nepřísluší. V rozhovoru pro HN však nyní její prezident Jan Mlynarčík připouští, že doporučení komory je s názorem VZP shodné. „Držíme se zákona a doporučujeme exekutorům respektovat stanovisko VZP, tedy brát penále jako jistinu,“ řekl.

HN: Proč se k výkladu milostivého léta, který zastává VZP, přikláníte?

Zdravotní pojišťovny mají své správní rady, právní oddělení a ty dospěly k závěru, že penále spadá do jistiny. Tento názor zakládají i na několika rozhodnutích soudů vyšší instance. Ta jednoznačně říkají, že penále na zdravotním pojištění se považuje za jistinu. My respektujeme zákonnou úpravu, rozhodnutí soudů, navíc proběhla novelizace zákona o zdravotním pojištění, která nabyla účinnosti 12. 10. 2021, kde je přímo napsané, že penále na zdravotním pojištění se považuje za jistinu. Takže mám zprávy, že poslanci se budou snažit v novém složení projednat výjimku, aby penále nebylo bráno jako jistina, ale jako příslušenství. Jenže času moc není, akce končí 28. ledna. Je tedy zřejmé, že se to nepodaří projednat tak, aby milostivé léto bylo na tyto případy aplikovatelné. Takže se bude zřejmě jednat o nějakém jeho prodloužení.

