Prezident Miloš Zeman potvrdil, že počítá se jmenováním Petra Fialy (ODS) premiérem. Uvedl to v telefonickém rozhovoru pro rádio Frekvence 1. „Nebude tam žádný problém. Protože Andrej Babiš, se kterým jsem telefonicky hovořil, nemá zájem o to, stát se premiérem. Důvod je celkem prostý: že s ním nikdo nechce jednat.“ Některé oficiality spojené se jmenováním vlády však bude nutné podle prezidenta omezit. „Například tuto vládu jmenuji v Lánech a ne na Hradě, ale to nijak nevadí,“ uvedl.

Prezident veřejně promluvil poprvé od 1. září, kdy v Brně zahájil školní rok. Médiu poskytl rozhovor poprvé od 22. srpna, kdy s ním hovořil server Blesk.cz. Podle premiéra Andreje Babiše, se kterým si prezident telefonoval, Zeman funguje úplně normálně. „Mluví normálně a je to ten starý dobrý pan prezident,“ okomentoval jejich hovor premiér.

Ve sněmovních volbách Zemana překvapil neúspěch Pirátů, byl extrémnější, než čekal. „Ale právě na tomto neúspěchu se můžete přesvědčit, jak prolhaná jsou česká média a průzkumy, protože byli favorizováni Piráti,“ prohlásil. Piráti, kteří do voleb šli v koalici se Starosty a nezávislými (STAN), získali čtyři mandáty. Mají ale být součástí vznikající vlády společně s ODS, KDU-ČSL a TOP 09.

Zeman v rozhovoru také vyvrátil spekulace, které se začaly šířit v souvislosti s jeho podpisem na listině svolávající zasedání sněmovny na 8.listopadu. Po zveřejnění fotografie listiny se začalo spekulovat o tom, že podpis není jeho. „Ten podpis je pravý,“ řekl však v pátek Zeman a dodal, že si váží svého kancléře Vratislava Mynáře za to, že zdokumentoval, jak listinu podepisuje. Mynář video 21. října zveřejnil. Žalobci v Praze 6 podle serverů Aktuálně.cz a Respekt.cz prověřují, zda se okolí prezidenta nedopustilo padělání jeho podpisu na dokumentu, a tím i přisvojení pravomocí prezidentského úřadu.

Zeman, který se léčí v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN), řekl, že se cítí naprosto normálně, a protože není přetížený, tak i lépe než obvykle. Uvedl, že už měsíc nekouří. Ve čtvrtek byl po necelém měsíci přesunut z jednotky intenzivní péče na standardní pokoj. „Můj skutečný stav je založen na tom, že mně nechutná jíst a že špatně trávím. Kroky, které se tady v nemocnici udělaly, vedly k tomu, že už jsem zcela normální a díky bohu za to,“ uvedl prezident.

„Myslím si, že pánové Fišerové a další jsou nyní hluboce zklamaní stavem, ve kterém se nacházím,“ řekl s odkazem na snahu Senátu aktivovat článek 66 Ústavy ČR, který v případě, že prezident není schopný vykonávat pracovní povinnosti, přenáší jeho pravomoci na jiné ústavní činitele.

Prezidentský mandát je Zeman připraven řádně dokončit. „Zaprvé můj mandát končí už za rok a půl a kromě toho v tomto časovém horizontu, nedojde li ke třetí světové válce se nedá očekávat nějaký velmi složitý problém,“ prohlásil. „Já předpokládám, že budu své povinnosti dělat rok a půl a pak jako štastný penzista odejdu do důchodu,“ dodal.