Herečka a zpěvačka Jana Fabiánová se letos v říjnu v pořadu 13. komnata svěřila, že ji v mládí sexuálně napadl psychiatr, ke kterému šla vyhledat pomoc po rozvodu. „Psychiatr mě na druhém sezení sexuálně napadl u sebe v ordinaci. Použil i násilí. Držel mě za temeno hlavy a snažil se mě líbat. Vytrhla jsem se mu a utekla. Pak si jen pamatuji, že jsem šla po dálnici, nějak, někam. Strašně jsem brečela a pamatuji si, že jsem docela chtěla, aby mě srazilo auto,“ otevřela se v České televizi Fabiánová, dcera herečky Nadi Urbánkové.

O kterého psychiatra mělo jít, ale tehdy neprozradila. „Byla to velká rána pro mou důvěru. V systém, v lékařství, možná i v muže,“ uzavřela tuto epizodu Fabiánová v dokumentu, jehož pasáž o sexuálním násilí tehdy hojně citovala média.

Ve čtvrtek v osm večer se na stránkách Hradu objevil seznam lidí, které prezident Miloš Zeman ocení při příležitosti řádového dne 28. října 2021. Mezi oceněnými je i jméno známého psychiatra Jana Cimického. „Medailí Za zásluhy I. stupně psychiatra, prozaika, básníka, překladatele, dramaturga a scénáristu MUDr. Jana Cimického, CSc., za zásluhy o stát v oblasti kultury,“ píše v tiskové zprávě mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

Nedlouho poté se na sociální síti Jany Fabiánové objevilo prohlášení, ve kterém Cimického označuje za agresora z mládí. „Prohlašuji na svou čest: Jan Cimický mě sexuálně napadl za dveřmi své ordinace, když mi nebylo ještě ani 23 let. Protestuji tímto veřejně proti ocenění Jana Cimického prezidentem České republiky. Podle mého názoru měl pan Cimický dávno odejít z veřejného prostoru a doufat, že jeho oběti budou i nadále mlčet. Fakt, že se rozhodl přijmout z rukou prezidenta medaili Za zásluhy, je pro mě poslední kapkou, kterou můj pohár mlčení definitivně přetekl. Sexuální predátor, který se desítky let schovává za lékařský titul, by neměl získat ocenění za zásluhy v naší zemi,“ rozhořčila se Jana Fabiánová.

Psychiatr Cimický obvinění herečky popřel. „Rozhodně je to nesmysl. Je to asi součást dnešní společnosti, kdy je potřeba v určitých okamžicích na někoho, kdo by mohl být zajímavý, vylít kbelík špíny,“ reagoval na dotaz HN Cimický. Potvrdil jen to, že se s Fabiánovou zná. „Vím, kdo to je, je to dcera Nadi Urbánkové, se kterou se znám dlouhé roky,“ dodal Cimický.