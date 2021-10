Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) ve středu jednal s tchajwanským ministrem zahraničí Josephem Wuem o hospodářské spolupráci či kybernetické bezpečnosti. Zároveň ministrovi předal Stříbrnou medaili předsedy Senátu za to, jak přispěl k rozvoji česko-tchajwanských vztahů a jak se on i celý Tchaj-wan staví k obhajobě demokracie a svobody. Vystrčil to řekl na tiskové konferenci v Senátu. Odpoledne se Wu setká s pražským primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti). Čínské velvyslanectví v Praze návštěvu odsoudilo a uvedlo, že učiní legitimní a nezbytné kroky.

„Jednali jsme jednak o dalších možnostech vzájemné hospodářské spolupráce, rovněž jsme se dotkli poměrně výrazně kyberbezpečnosti. Dostali jsme i nabídku z tchajwanské strany, abychom případně v těchto věcech docela úzce spolupracovali,“ řekl Vystrčil.

Wu řekl, že si ocenění od předsedy horní komory velmi váží. Jde o jeho první návštěvu České republiky. Uvedl, že medaile není pouze pro něj, ale pro tchajwanský lid, který je odvážný a chrání svobodu, demokracii a lidská práva. „Medaile patří také mé zemi, která se snaží účastnit práce mezinárodních organizací,“ dodal Wu.

Čína, která Tchaj-wan považuje za svou součást, protestovala proti tomu, aby ČR tchajwanské ministry oficiálně přijala. Silně se už loni stavěla proti návštěvě české delegace na Tchaj-wanu. Hrozila politickými i hospodářskými sankcemi. Kritiku zopakovalo čínské velvyslanectví v Praze i v úterý a ve středu.

„Nemůžeme podléhat tomu, že musíme žít tak, jak si přejí jiní. Je naší povinností prosazovat svoje názory, svoje pojetí svobody, svoji vůli, svoje pojetí demokracie a vlády práva,“ řekl Vystrčil. Dnešní setkání je podle něj dokladem toho, že Česko je suverénní a svébytný stát.