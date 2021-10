Zástupci vlády, zaměstnavatelů i odborů odmítli na středečním mimořádném jednání uložení jakýchkoliv restrikcí pro neočkované zaměstnance. Kontrolu bezinfekčnosti v zaměstnání není v tuto chvíli možné vymáhat, shodla se Rada hospodářské a sociální dohody ČR, která je známá také pod názvem tripartita. Prioritou je prý podpora očkování.

Po pondělním jednání Ústředního krizového štábu jeho šéf a končící vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) zmínil návrh, podle něhož by do provozů a kanceláří nesměli lidé bez očkování, negativního testu či potvrzení o prodělaném covidu-19. Odboráři a podnikatelé to kritizovali. Podobný systém zavedla nedávno Itálie.

„Jednání tripartity toto ve své podstatě neřešilo, protože ve stávajícím právním systému ČR tato varianta není možná. Všichni nám přislíbili podporu očkování na úrovni firem i odborů. Půjdeme všichni cestou podpory očkování,“ řekla pro HN hlavní hygienička Pavla Svrčinová krátce po konci jednání tripartity.

Na následné tiskové konferenci to potvrdili i zástupci odborů. „Taková opatření na úkor zaměstnanců nejsou možná. Opatření, že by zaměstnanec bez potvrzení nebyl vpuštěn do práce za nula korun, nemůžeme v tento moment realizovat,“ řekl po středečním jednání tripartity Vít Samek, místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů. Tripartita podle Samka nepovažuje za správné podporovat očkování touto formou, tedy znevýhodňováním neočkovaných, kteří by si sami museli platit testy, aby mohli do svého zaměstnání.

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) je tento návrh nesmyslný a protizákonný. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) doplnil, že v plánu je jen cílené testování v lokálních ohniscích nákazy. „Myslím si, že plošné testování teď není na pořadu dne,“ řekl ministr s tím, že jedinou cestou z této zdravotnické krize je očkování.

Vojtěch také připomněl, že se dále budou testovat zaměstnanci i klienti v sociálních službách, aby se ochránila nejzranitelnější část populace. Tyto testy jsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění. „Tyto provozy se nám zatím daří držet pod kontrolou. V porovnání s tím, co jsme zažívali v předchozích obdobích, je šíření nákazy zcela minimální,“ uvedl.

V Česku musí lidé od pondělka na pracovištích nosit respirátory. Nemusí je mít jen zaměstnanci s těžkou prací a v náročných podmínkách. Bez ochrany dýchacích cest mohou pracovat i kolegové, pokud jsou od sebe dál než metr a půl. Od listopadu budou muset respirátor ve třídě mít neočkovaní učitelé. Firmy dřív pravidelně testovaly své zaměstnance, stát na to přispíval.

Vstup na pracoviště bez očkování či testu by podle odborů a zaměstnavatelů bylo možné zakázat jen zákonem. Překážky v práci na straně zaměstnance i zaměstnavatele a výši náhrady mzdy upřesňuje zákoník práce. Projednání a přijetí legislativních změn obvykle trvá měsíce.

Podle předáka Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly není možné za nízkou proočkovanost trestat pracovníky a firmy. Zaměstnavatelé přitom už na jaře neúspěšně usilovali o to, aby mohli zřizovat svá očkovací centra. Podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje by podniky dokázaly své lidi k očkování motivovat. Odbory a podnikatelé si stěžují také na to, že s nimi vláda předem chystaná opatření neprojednává a dozvídají se o nich až po schválení.

S přispěním Anny Brzybohaté a ČTK