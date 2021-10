Je nekonečné sjíždění feedem sociálních sítí ještě společenská nutnost, nebo závislost? Kolik porna už je moc? Čím dál tím více lidí je závislých na moderních technologiích, ale často o tom nevědí, nebo nevědí, co s tím. „On-line závislosti jsou jedny z mála oblastí, kde není možné abstinovat,“ upozorňuje adiktolog Adam Kulhánek z Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. V rozhovoru pro HN vysvětluje, kdy už začínáme mít problém a jak správně odvykat.

HN: O víkendu jsem byla v zoo a čekala jsem s dětmi ve frontě na pavilon goril. Bylo to neskutečné – kdo mohl, měl v ruce mobil a kontroloval Twitter nebo něco psal… Je to už závislost, nebo nás to napadne jen proto, že ta možnost, jak si zkrátit čas, tady je? Co jsme vlastně ve frontě dělali dříve?



Je to tím, že přestáváme lelkovat. Přestáváme trávit volný čas něčím, co by nás přímo nezaměstnávalo. Přenosné technologie hodně přerámovaly charakter volného času. Dříve, když lidé jeli autobusem, četli si knihu, poslouchali hudbu nebo koukali z okna a nedělali nic. Dnes už jedou podcasty, musí se vzdělávat, sledovat videa a nesmí přijít ani vteřina času nazmar. A to nicnedělání nám chybí. Jsme neurotičtí. On-line svět obecně vede k velké míře narcizace – to jsou ta selfie – a k úzkostem a neurotizaci. Proto dnes fungují různé terapie v lese, mindfulness a podobně. Není to přitom nic sofistikovaného, jen se potřebujeme vrátit k přirozenosti. Znovu obnovit ztracenou rovnováhu.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 80 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.