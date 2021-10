Počet potvrzených případů covidu-19 se v posledním týdnu dostal na 3500 nakažených denně. Nemocnice narůstající počty potenciálních pacientů sledují s obavami. Podle primáře Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava Petera Sklienky lze očekávat, že problém se projeví zhruba za čtyři týdny. Už teď ale upozorňuje, že intenzivní lůžka obsazují především neočkovaní. Sklienka, který je zároveň koordinátor intenzivních covid lůžek pro celý Moravskoslezský kraj, varuje, že pokud se nemocnice zaplní, odnesou to opět i lidé, kteří neonemocní covidem, ale budou potřebovat intenzivní péči. „Ještě to můžeme zbrzdit, pokud se co nejvíc lidí nechá naočkovat,“ říká v rozhovoru pro HN lékař.

HN: S jakými pocity sledujete stoupající počty nakažených covidem-19?

S obavami a smutkem.

HN: Co přesně ty pocity způsobuje?

Mám obavy z toho, že počet pacientů bude narůstat. A smutek mám ze dvou věcí: jednak z toho, že se tomu dalo zabránit, kdybychom měli více naočkovaných, tedy někde kolem 80 procent, a také z toho, že v současné situaci, celosvětově, máme mnoho pacientů, kterým jsme nemohli poskytnout běžnou péči v předchozích vlnách, jelikož jsme měli nemocnice plné dusících se pacientů. Tyto pacienty s odloženou péčí bychom potřebovali odoperovat, a ačkoliv sály jedou na 120 procent, tak bohužel těch lidí je příliš mnoho a mám obavy, že pokud se nám nemocnice opět zaplní pacienty s covidovou pneumonií, tak na to opět doplatí pacienti, kteří se covidem vůbec nenakazí. To už se bohužel děje a všemu se dalo zabránit.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 80 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.