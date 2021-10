Českou republiku ve čtvrtek zasáhl silný vítr, potíže však působil zejména v západní polovině země. Lámal tam stromy a větve, někde poničil střechy. Popadané stromy na několika místech zastavily dopravu a energetici kvůli větrnému počasí zaznamenali kolem 270 000 odběrných míst bez elektřiny, nejvíce jich bylo ve středních Čechách. Upozornění meteorologů před silným větrem, který může v nižších polohách dosahovat rychlosti až 90 kilometrů v hodině a na horách 125 kilometrů v hodině, platí do večera. Větrno bylo i v dalších evropských státech, například v severní Francii poryvy větru při bouři Aurore v noci dosahovaly rychlosti až 175 kilometrů v hodině.

Od rána jsme vyjeli k 2152 událostem v souvislosti se silným větrem. V tuto chvíli jich řešíme více 700.



📸 @HasiciPraha pic.twitter.com/2x10wyrXXO — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) October 21, 2021

Správa železnic na twitteru uvedla, že silný vítr ráno komplikoval vlakovou dopravu hlavně v Plzeňském a Karlovarském kraji. Spadlé stromy zastavily například provoz na Domažlicku, u Perninku na Karlovarsku nebo na koridorové trati mezi Poříčany a Pečkami. Půl hodiny po poledni byl podle vyjádření správce tratí pro ČTK zastavený provoz na 27 úsecích v šesti českých krajích. České dráhy informovaly, že Správa železnic může z důvodu extrémně silného větru zavést v zemi bezpečnostní pomalé jízdy, vlaky tak mohou mít zpoždění.

Silný vítr zatím komplikoval dopravu na železnici hlavně v Plzeňském a Karlovarském kraji. Spadlé stromy zastavily ráno provoz na Domažlicku nebo u Perninku. Teď právě řešíme popadané větve na trakčním vedení koridorové trati mezi Poříčany a Pečky. Provoz je zastaven od 9:40. pic.twitter.com/qZylSaQKCC — Správa železnic (@Spravazeleznic) October 21, 2021

Energetická společnost ČEZ Distribuce ke 13:00 evidovala kvůli silnému větru na 260 000 odběrných míst bez elektřiny, z toho 100 000 ve středních Čechách. Další desítky míst byly bez elektřiny v Libereckém, Ústeckém, Karlovarském a Plzeňském kraji. Na jihu Čech, kde elektřinu distribuuje firma E.ON., se bez proudu ocitlo na 10 000 domácností. Důvodem výpadků v dodávce elektřiny byly stromy a větve popadané do vedení.

Vedle energetiků v terénu častěji zasahují i hasiči. Podle mluvčí Nicoly Studené od 9:00 do 13:00 vyjeli po celé zemi k 1119 případům, nejčastěji k popadaným stromům a větvím, poškozeným střechám nebo strženým sloupům elektrického vedení. Nejvíce takových výjezdů měli v Ústeckém, Plzeňském a Středočeském kraji. Mluvčí ČTK sdělila, že některé kraje kvůli situaci posílily počty hasičů na stanicích a operátorů na tísňových linkách. „Lidé by měli dbát zvýšené opatrnosti, pokud možno nevycházet ven, nezdržovat se pod vysokými stromy, přizpůsobit nárazovému větru rychlost při cestě autem. Ve svých domovech by pak měli zavřít okna a odstranit kolem domu nebo z balkonů vše, co by mohlo odletět a někoho zranit,“ doplnila Studená.

V Karlovarském kraji hasiči vyjeli k prvním popadaným stromům a větvím před 7:00. V Ostrově nebo Staré Roli pak pomáhali s upevněním větrem uvolněné střechy. V Sokolově vítr uvolnil část střechy na mateřské škole, podle starostky Renaty Oulehlové (ANO) děti ani učitelky nejsou v ohrožení a zůstávají v budově.

V sousedním Ústeckém kraji z bezpečnostních důvodů zavřely všechny tři zoologické zahrady v regionu. Správa Národního parku České Švýcarsko pak vydala pro celé své území výstrahu kvůli nebezpečí pádu stromů a větví a apelovala na návštěvníky, aby dbali při vstupu do parku zvýšené pozornosti.

V Libereckém kraji hasiči zasahovali dopoledne zejména na Českolipsku a Liberecku, výjezdů jim ale postupně přibývalo. Stejně jako v ostatních regionech i oni řešili popadané stromy a několik poškozených střech. Ve středních Čechách vyjížděli hasiči po celém kraji, nicméně nejvíc práce měli podle mluvčí Vladimíry Kerekové na Kladensku, Rakovnicku a Příbramsku. V Berouně spadl strom na zaparkované auto a v Milostíně na Rakovnicku létaly utrhané kryty z bazénu.

Pražští hasiči evidovali podle informací na twitteru do 14:00 na 160 výjezdů kvůli silnému větru, hlavně ke spadlým stromům a uvolněným plechům. Problémy jsou i na letišti, kde není možné kvůli silnému větru přistavit k letadlům pojízdné schody. Magistrát doporučil lidem, aby nechodili do lesů a městských parků. Pražský hrad z bezpečnostních důvodů po dnešek uzavřel své zahrady, tedy Královskou zahradu, Jižní zahrady a Jelení příkop. Totéž udělala i pražská zoo.