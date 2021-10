Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky (KPR) Vratislav Mynář zveřejnil videozáznam z návštěvy předsedy sněmovny Radka Vondráčka u prezidenta Miloše Zemana v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN). Na tomto setkání došlo k podpisu listiny svolávající zasedání sněmovny na 8. listopadu. Mynář prohlásil, že ho prezident pověřil jejím připravením ještě před nástupem do nemocnice. Na čtvrtečním brífinku se také ohradil proti tomu, že by on nebo někdo jiný manipuloval nebo falšoval podpis prezidenta. Je připraven poskytnout součinnost policii.

Popsal také okolnosti, za kterých k Vondráčkově návštěvě došlo. Policie podle Mynáře doprovodila předsedu sněmovny do předsálí prezidentova pokoje, kde si ho převzal. Policie však už dříve popřela, že by Vondráčka doprovázela.

Současně prohlásil, že KPR postupovala v souladu s platnou legislativou. Podrobnosti o zdravotním stavu Zemana kancelář podle něho sdělovat nemůže.

Mynář také upřesnil, co bude s tradičním předáváním vyznamenání 28. října. Pokud prezident nerozhodne jinak, bude podle něj odloženo na pozdější termín.

Zeman je v ÚVN od 10. října, podrobnosti o jeho zdravotním stavu Pražský hrad ani nemocnice nezveřejnily. Tiskový briefing od té doby na Hradě uspořádala manželka hlavy státu Ivana Zemanová i kancléř Vratislav Mynář, konkrétní informace o důvodech hospitalizace nesdělili. Podle Zemanové prezident podstupuje léčbu, která si vyžádá čas. Média požádala o trpělivost a potřebný čas, aby měl možnost nabrat sílu. Mynář v pondělí kritizoval kroky předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS), který si vyžádal od ÚVN predikci vývoje prezidentova zdraví.

Zástupci nemocnice Senátu v pondělí sdělili, že prezident v současné době nemůže vykonávat žádné pracovní povinnosti, dlouhodobá prognóza Zemanova zdravotního stavu je „hodnocena jako krajně nejistá“. Politici proto začali řešit možný přesun pravomocí hlavy státu na premiéra a předsedu sněmovny podle článku 66 ústavy.

Zástupci hradní kanceláře jsou za informování o stavu prezidenta kritizováni, Mynář čelí kritice právě i kvůli tomu, že k Zemanovi přivedl Vondráčka. Stalo se tak již v době, kdy měl informace o pracovní neschopnosti prezidenta. Záležitostí se již zabývá policie. Politici kancléře vyzvali k odstoupení, ten tak učinit odmítl.