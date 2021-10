Polovině Čechů se podle průzkumu ministerstva zdravotnictví zhoršil v době epidemie zdravotní stav proto, že neřešili potíže s lékařem. Stejný podíl uvádí zhoršení vinou následků covidové nákazy a 58 procent viní odkládání plánovaných zdravotních výkonů. Podle praktických lékařů chodil méně k doktorovi téměř každý třetí člověk.

„Covid nekončí, ale nemůže to být důvod pro to, aby lidé zanedbávali preventivní prohlídky,“ řekl ve středu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Ministerstvo proto prostřednictvím nové kampaně s názvem „Dřív, než bude pozdě“ vyzývá Čechy, aby chodili k lékaři více.

Návštěvy u lékaře kvůli strachu z nákazy omezilo až 73 procent lidí. Data Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) ukazují, že loni meziročně klesl počet preventivních prohlídek u praktických lékařů pro dospělé zhruba o 15 procent. U preventivní péče o děti ale pokles prakticky nenastal. Přitom zhruba třetina lidí na preventivní prohlídky nechodila ani před epidemií.

Dvě třetiny praktických lékařů se domnívají, že odložená prohlídka v době epidemie vedla k vážnému zhoršení zdravotního stavu některého z jejich pacientů. U deseti procent lékařů to byl problém až u čtvrtiny nemocných. Důvodem zhoršení stavu pacientů může být podle lékařů také neaktivita a stres, nejistá situace a lockdown. Zhruba o třetinu v současné době podle nich narostl počet nových případů cukrovky, srdečních a onkologických onemocnění, ale i psychologických potíží.

„Orientace zdravotnického systému na prevenci je u nás tradiční, její hrazení je v Evropě nadstandardní,“ myslí si Bohumil Seifert, místopředseda Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP.

Na preventivní prohlídku u praktického lékaře mají lidé nárok jednou za dva roky, u zubaře dvakrát za rok a ženy u gynekologa jednou za rok. Se stoupajícím věkem roste počet pravidelných preventivních vyšetření, která mají lidé zdravotní pojišťovnou hrazená, například zjištění hladiny cukru nebo tuku v krvi, funkce ledvin nebo vyšetření EKG. Ženy mají od patnácti let každý rok nárok na prevenci rakoviny děložního hrdla a od 45 let jednou za dva roky na vyšetření k odhalení rakoviny prsu. Od 50 let věku je u žen i u mužů zdarma vyšetření k prevenci rakoviny tlustého střeva a konečníku.

„Velmi nás znepokojuje zejména pokles v oblasti onkologického screeningu. Propady se pohybují kolem 7–17 procent,“ uvedl ministr Vojtěch. Podle šéfa ÚZIS Ladislava Duška nejvíce klesl počet lidí, kteří chodí na vyšetření rakoviny konečníku.

Více než čtvrtina Čechů přitom chodí na preventivní prohlídky nepravidelně a každý desátý řeší pouze akutní zdravotní potíže, a prevenci ne. Méně často chodí na prohlídky muži než ženy. Podle průzkumu je nepovažuje za důležité téměř polovina lidí od 27 do 44 let.