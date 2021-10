Vedl lékařské konsilium, které se staralo o srdce nemocného Václava Havla, řešil také nemocné klouby Václava Klause a do roku 2016 se staral i o zdraví současného prezidenta Miloše Zemana. Renomovaný lékař, exministr zdravotnictví a bývalý ředitel Všeobecné fakultní nemocnice Martin Holcát běžně informoval veřejnost o zdravotním stavu prezidentů. Podle něj na to mají lidé nárok.

„Samozřejmě platí lékařské tajemství, takže se nedá zveřejňovat všechno. Za nás to bylo tak, že se komise dohodla, konzultovali jsme to s tiskovým mluvčím prezidenta, ale především s prezidentem,“ říká Holcát v rozhovoru pro HN v reakci na mlžení ohledně zdravotního stavu současné hlavy státu. Podle něj by se měla zavést závazná pravidla, která společnosti garantují základní informace o zdraví čelných představitelů státu.

HN: V tuto chvíli nikdo neví, co přesně prezidentovi republiky je, jak dlouho bude v nemocnici, jestli je schopen vykonávat svůj úřad. Jak vy jako šéf všech prezidentských konsilií vnímáte toto informační embargo?

Já si myslím, že společnost má vědět, jaký je stav jejího představitele, protože mu většinově dala hlas a je to její zástupce. Není to jen záležitost racionální, je to i emotivní záležitost. Je žádoucí, aby to společnost věděla, ale samozřejmě platí lékařské tajemství, takže se nedá zveřejňovat všechno. Za nás to bylo tak, že se komise dohodla, jak a co by dala na vědomí, konzultovali jsme to s tiskovým mluvčím prezidenta, ale především s prezidentem. Se všemi jsme dohodli, co zveřejnit. Byli jsme minimalističtí, nešli jsme do podrobností, abychom říkali, jaké jsou hodnoty glykémie, sodíku, draslíku a podobně. To se ani nesluší, protože dezinterpretace jsou potom kruté a nesmyslné. Řekli jsme základní údaje, se kterými pacient souhlasil.

HN: Ústřední vojenská nemocnice se ohradila proti tomu, že za prezidentem chodí návštěvy, aniž by o tom věděl prezidentův ošetřující lékař. Byla porušena hygienická pravidla, předseda Vondráček neměl ochranný oblek ani se neprokazoval covidovou bezinfekčností. Došlo podle vás k selhání?

Já nevím, jak to bylo přesně, nemohu to hodnotit, ale u nás se na JIP nedostanete bez doprovodu sestry nebo lékaře. Návštěva se musí nahlásit, připouštíme návštěvy omezeně, ale připouštíme.

HN: Neměla by se stanovit nějaká pravidla informování o stavu prezidenta? Abychom jasně věděli, na jaké informace máme nárok, a nebyli odkázáni na nějaké rozmary tiskového mluvčího?

Je velká otázka, jestli se nemají stanovit pravidla, jak se starat o naše významné představitele, o hlavu státu. V minulosti tu byl SANOPS, to byla nemocnice pro papaláše, toho se asi maličko všichni bojíme. Čelní představitelé by ale měli mít nějakým způsobem garantovanou péči, vědět, kdo je bude ošetřovat. A s tím souvisí i nějaká pravidla, jakým způsobem informovat o jejich zdravotním stavu. Ale když se podíváme historicky, ani tam to nefungovalo. Když byl Masaryk ve velmi vážném stavu, národ o tom úplně nevěděl.

HN: Měl by člověk předložit zdravotní dokumentaci, když chce kandidovat na prezidenta? Povinné je to v USA i Francii.

Já si myslím, že by to bylo vítáno a správné by to bylo. Je to náročný úřad a lidé by to přivítali. Stačila by velmi stručná informace. Není to ale ve všech zemích, v mnoha zemích je to nejasné, improvizované.

HN: Ale tady jsme svědky toho, že nám mluvčí Jiří Ovčáček celou dobu říkal, že pan prezident je zdravý. A najednou skončí v nemocnici. Důvěra v tuto instituci je narušená. Jak byste ji zvyšoval?

Je to jednoduché. Vždy byly velmi krátké tiskové konference, na kterých vystupoval tiskový mluvčí Hradu, jeho zástupce, vedoucí lékař i vedoucí komise, případně přizvaný odborník. Takto vypadaly tiskové konference.

HN: Chybí vám tam tedy to vyjádření lékaře?

To je problém nemocnice, jak se dohodnou s Hradem, ale já bych to prosazoval, snažil bych se takto dohodnout. Jsou pod tlakem, který by mohla tisková konference zmenšit.

Celý rozhovor s náměstkem pro léčebně preventivní péči FN Motol Martinem Holcátem si přečtěte v pondělních Hospodářských novinách.