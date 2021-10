Prezident Miloš Zeman svolá zasedání nové sněmovny na pondělí 8. listopadu, rozhodnutí již podepsal. Po čtvrteční schůzce s hradním kancléřem Vratislavem Mynářem to řekl dosluhující předseda dolní komory Radek Vondráček (ANO). Podle něj je prezident schopen vykonávat úřad hlavy státu. Samotná hospitalizace prý není důvodem pro převod prezidentových pravomocí.

Zeman je od neděle v Ústřední vojenské nemocnici. Prezidentův zdravotní stav je už několik dnů předmětem mnoha dohadů, zaměstnanci Hradu totiž odmítají zveřejnit jakékoliv podrobnosti. Ve čtvrtek se k situaci vyjádřila Zemanova manželka Ivana, kterou na tiskovou konferenci doprovázela dcera Kateřina. Podle ní prezident podstupuje léčbu, která vyžaduje čas. Spekulace o zdravotním stavu prezidenta považuje za přinejmenším neetické. Novináři nedostali prostor k dotazům.

„Chci vás poprosit o trpělivost a dostatečný čas, aby měl můj manžel možnost nabrat síly. Není jediným prezidentem, který v době výkonu své funkce onemocněl,“ prohlásila první dáma.

Vondráček se do Ústřední vojenské nemocnice vydal v doprovodu hradního kancléře Vratislava Mynáře, se kterým se před tím setkal na Hradě. Se Zemanem hovořil deset minut. Prezident prý normálně komunikuje, dokonce i vtipkoval. Na otázku, zda k tomu existuje nějaký důkaz, Vondráček odpověděl, že má fotku. „Ale nebudeme ji zveřejňovat. Existuje i fotka, jak podepisuje svolání sněmovny. A také jak jsem s ním já. Předpokládám, že jsem na fotce také,“ uvedl Vondráček pro server Aktuálně.cz.

Vondráček České televizi zmíněný podepsaný dokument o svolání ustavující schůze sněmovny později ukázal. „Mohu vyvrátit všechny spekulace o tom, že by jeho (Zemanův) stav byl tak vážný, že by nebyl schopen se nějak orientovat. Svůj úkon (podpis rozhodnutí) provedl naprosto jasně,“ pokračoval Vondráček. Prezident mu podle něj říkal, že sleduje denně monitoring. „Nejvíce ho baví zprávy o tom, že zemřel. Takže humor ho neupustil,“ podotkl předseda sněmovny. „Jsem přesně informován o prezidentově diagnóze, ale na jeho žádost ji nebudu uvádět,“ doplnil.

Porovnání Zemanova podpisu na dnešním rozhodnutí a běžně používaného podpisu:

Vondráček ukazuje dokument podepsaný prezidentem Zemanem. Foto: ČT

Podpis Miloše Zemana. Foto: Wikipedia

Zasedání dolní komory je stálé, zpravidla trvá po celé čtyřleté funkční období. Označuje celkovou činnost sněmovny mezi volbami, v jejímž rámci se konají jednotlivé schůze. Zasedání sněmovny má ze zákona svolat prezident tak, aby začalo nejpozději 30. den po volbách. Jeho začátek se bude podle očekávání shodovat i s termínem ustavující schůze sněmovny. Stejně tomu bylo i před čtyřmi lety.

Zemanův převoz z lánského zámku den po volbách na Kliniku anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny pražské Ústřední vojenské nemocnice i nejasnosti panující kolem jeho zdravotního stavu poznamenaly povolební vyjednávání. Vondráček uvedl, že schůzky se Zemanem by se měly konat potom, co bude přesunut z intenzivní péče na běžný nemocniční pokoj. Odehrávat by se tak měly v nemocnici.