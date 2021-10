Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN) chtějí jednat o vládě tak, aby mohly do 8. listopadu podepsat vládní koaliční smlouvu. Po středeční první schůzce obou opozičních uskupení, která se o víkendu po volbách dohodla na vůli sestavit společně vládu, to novinářům řekl předseda ODS a kandidát na premiéra Petr Fiala. O 8. listopadu hovoří strany jako o dni, kdy by se mohla sejít poprvé nová sněmovna.

Koalice se na prvním jednání sešly ve středu dopoledne, trvalo více než dvě hodiny. Fiala poté novinářům řekl, že se představitelé stran zabývali dalším harmonogramem jednání. „První, čemu se chceme věnovat, jsou programové otázky. Domluvili jsme se na vzniku šesti skupin, které se budou zabývat jednotlivými programovými oblastmi,“ uvedl. O struktuře vlády, personálních otázkách a obsazení vedení sněmovny se budou koalice teprve bavit, doplnil.

Fiala také požádal kancléře prezidenta Vratislava Mynáře o schůzku s hlavou státu. Má se uskutečnit, až bude hospitalizovaný Zeman mimo jednotku intenzivní péče. Hradní mluvčí Jiří Ovčáček už informoval, že prezident nabídku ke schůzce přijal.

Koalice avizovaly, že jejich kandidát na premiéra požádá prezidenta o schůzku, už v sobotu večer po sečtení výsledků sněmovních voleb. V neděli byl ale Zeman hospitalizován, před tím ho v Lánech navštívil šéf hnutí ANO a premiér Andrej Babiš.

Ten ve středu oznámil, že je otázkou, koho Zeman pověří jednáním o sestavení vlády. Rozhodnutí, zda by to on případně přijal, chce nejdřív vysvětlit Zemanovi. S ním se nadále hodlá setkat, až se zlepší prezidentův zdravotní stav.

Babiš dodal, že o žádné vládě hnutí ANO nevyjednává. „Čekáme na to, že zasedne Sněmovna, a my, když nás osloví pětikoalice (Spolu a Piráti se STAN), tak budeme vyjednávat o složení sněmovny,“ uvedl premiér.

Pověření k sestavení vlády je ústavní zvyklostí, nikoli ústavní pravomocí. Podstatné je až jmenování předsedy vlády a jeho kabinetu. Premiér poté musí do 30 dnů požádat sněmovnu o důvěru. Pokud ji nezíská, prezident získává další pokus ke jmenování předsedy vlády. Když jí opět poslanci nedají důvěru, třetí pokus na sestavení vlády získává předseda Sněmovny.