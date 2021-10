Sněmovní klub hnutí ANO nově povede nynější vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová. Informaci České televize potvrdil ČTK zdroj z frakce, jejíž členové se v úterý sešli na první schůzi po víkendových volbách. Schillerová vystřídá dlouholetého předsedu poslanců ANO Jaroslava Faltýnka.

Nyní vládní ANO bude mít i v novém volebním období v dolní komoře nejsilnější klub. Počet jeho členů ale klesne o šest na 72.

Schillerová byla v čele jihomoravské kandidátky hnutí ANO. Od voličů získala téměř 23 000 preferenčních hlasů.

Klub ODS dál povede Stanjura

Dlouholetý předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura bude pokračovat v jeho čele i v nové sněmovně. Místopředsedy klubu v úterý poslanci občanských demokratů zvolili starostku Prahy 2 Janu Černochovou, ekonomického experta občanských demokratů Jana Skopečka, stranického odborníka na školství Jana Bauera, sněmovního veterána ODS Marka Bendu a dosavadního místopředsedu hospodářského výboru dolní komory Ivana Adamce. Oznámil to předseda ODS Petr Fiala na twitteru.

První místopředseda ODS Stanjura vede klub od listopadu 2013. Všichni zvolení funkcionáři klubu už byli členy jeho vedení v končící sněmovně. O některých z nich se spekuluje jako o kandidátech na ministry.

Stanjura byl ministrem dopravy ve vládě Petra Nečase, na úřad tehdy přišel z postu šéfa klubu, kam se po vládním angažmá opět vrátil. Nyní se spekuluje o tom, že by v koaličním kabinetu ODS, lidovců, TOP 09, Starostů a Pirátů mohl vést ministerstvo financí. Černochová by mohla být ministryní obrany, Benda by se mohl stát ministrem spravedlnosti. Zástupci ODS včetně místopředsedy Martina Kupky ale označují otázku personálního obsazení ministerstev za předčasnou. Přednost mají podle nich rozhovory o programových prioritách.

Klub ODS bude mít jako druhý nejpočetnější v nové Sněmovně 34 členů, dosud měl 25.