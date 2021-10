Komentář k výsledkům voleb dal také jeden z nejbohatších Čechů a průkopník byznysové filantropie Libor Winkler. Spoluzakladatel investiční skupiny RSJ přispěl loni Spolku pro podporu liberální demokracie, který rozdal po pěti milionech každé standardní demokratické straně, jež se spojila do koalice. Nakonec takových stran bylo pět, koalice jsou dvě a jejich volební úspěch lze tak přičítat právě jejich společné kandidatuře. Co Libora Winklera na výsledcích překvapilo pozitivně a co negativně a jakou dává koalicím životnost?

