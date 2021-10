Liberečtí zástupci koalice Spolu se sešli v kavárně Oblastní galerie Liberec v poměrně nečekaném složení. Vedle kandidátů na místo oslav dorazili i politici, jejichž jména se do paměti voličů nezapsala zrovna nejlépe. Dorazil třeba exposlanec ODS Tomáš Hasil, kterého lidé ze sněmovny vykroužkovali v roce 2010, nebo exprimátor Liberce Jiří Kittner (také ODS). Za jeho vlády se městu přezdívalo „Synerov“ podle názvu stavební firmy, pro niž Kittner dříve pracoval a která získala do pronájmu novou moderní městskou halu. Právě kvůli stavbě haly se tamní magistrát zadlužil.

Navzdory celostátnímu úspěchu skončilo Spolu právě v Liberci na třetím místě. Tamní ODS čtvrté volební období v řadě nezískala ani jedno poslanecké křeslo, úspěch v tomto kraji tak zajišťují kandidáti z jiných měst – hlavně ze sousedního Jablonce nad Nisou. „Kdybychom přestali platit neziskovky, máme několik miliard. Jde jen o to, mít tu odvahu,“ říká Kittner o tom, kde by strany mohly ušetřit peníze, aby mohly zůstat nižší daně. Bývalý primátor se ptá, proč lidé pro neziskové organizace vůbec pracují, a je přesvědčený, že ODS půjde nahoru. Kdy? „Až se konečně narovná, přestane naskakovat na minulost a správně řekne, že to bylo dobře,“ vysvětluje.

Jak hodnotíte výsledek voleb?

Osobně jsem byl v odhadech skeptik. Myslel jsem, že ANO vyhraje. Je ale vlastně jedno, kdo bude první a kdo bude druhý. Důležité je, jestli se dáme dohromady s koalicí PirSTAN. Všechno ostatní jsou teorie. Buď budeme mít většinu mandátů a budeme vládnout, nebo bude vládnout Babiš.

Pan prezident přece dlouho před volbami říkal, že pověří složením vlády toho, kdo bude mít nejsilnější poslanecký klub. A to vypadá na hnutí ANO a Andreje Babiše.

To samozřejmě může. Ale já to beru tak, že nakonec budeme vládnout. Andrej Babiš to prostě nesestaví.

Ale může mít měsíce vládu bez důvěry.

Může mít vládu bez důvěry, ale to nepůjde donekonečna.

Vy máte Miloše Zemana z minulosti dobře přečteného. Jak odhadujete situaci? Nechá vládu bez důvěry do prezidentských voleb v roce 2023, nebo udělá nějaký jiný krok?

Pakliže bude jasné, že vláda s důvěru nevznikne a je zde nějaká jiná varianta, tak i pro Miloše Zemana bude neudržitelné, aby situaci blokoval.

Koalice Spolu skončila v krajském městě Liberci třetí. Jak to vnímáte? Je možné, že se ODS stále nepodařilo očistit jméno?

To asi není úplně tím. Piráti a speciálně starostové jsou v tomto kraji silní, je to vidět i ve výsledcích krajských voleb. To se zase tak rychle nemění. Takže představa, že jedny volby vyhrají o parník a v druhých je porazíme, je nesmyslná.

O roli lídra jste přišli před mnoha lety.

Měli jsme ji dvacet let, teď ji deset nemáme.

Špatná pověst ODS v Liberci je spojená s vaším jménem. Cítíte nějakou odpovědnost? Měl jste něco dělat jinak?

Každý, kdo odejde, ví, co měl dělat jinak. Ale já si za tím, co jsem dělal, stojím a nemyslím si, že právě Kittner byl tohoto příčinou.

Co jste měl dělat jinak?

To vím jen já a to se neříká.

A není sebereflexe součástí politické práce?

Rozhodně to nejsou ty věci, které mi jsou vytýkány.

Budete ještě někdy v politice aktivní?

Jsem aktivní. Ale jestli se ptáte, zda budu kandidovat, tak ne.

Určitě ne?

Nikdy neříkej nikdy, ale myslím, že na 99 procent ne.

Jste aktivní uvnitř ODS tady v regionu. Byl jste i na posledním sněmu ODS v Praze. Vystupujete jako jeden z nejvlivnějších členů strany v Liberci.

To si nemyslím. Už mám svůj věk a plánovitě nechci být nikde ve vedoucích funkcích, všude jsem jen členem nějakého orgánu.

Co by podle vás měla ODS udělat jinak, aby se vrátila do čela? Nebo je to už ztracené a v dohledných letech se to nepodaří?

Když jsme byli na vrcholu, zlomilo se to a začali jsme klesat. Jsem přesvědčený, že i starostové jsou už na sestupu. Politika plyne v sinusoidách a existuje známé pravidlo, že velké volby se dají vyhrát dvakrát a malé třikrát, což byl i náš případ. Představa, že někdo bude ve velkém městě vládnout třicet let, je nereálná.

Nemáte přece jen pocit, že jste to v Liberci pokazili?

Znám spoustu lidí, kteří to vidí úplně obráceně, takže tohle mě netrápí. Myslím si naopak, že ODS půjde nahoru, až se konečně narovná, přestane naskakovat na minulost a správně řekne, že to bylo dobře.

Jste ekonom. Myslíte si, že ODS dokáže splnit sliby týkající se daní?

Splnit to lze. Rozpočet je o škrtání, na druhé straně je to o odvaze to vyrovnat. Nikdy nevládnete sám. Aby se strany dohodly, musí dojít k ústupkům. Daně nejsou problém, ale pak musíte snížit výdaje – a tam už potíže začínají.

Na to se ptám. V programu jsem neviděla dostatek příjmů.

Snižování výdajů jde vždycky. Kdybychom přestali platit neziskovky, máme několik miliard. Jde jen o to, mít tu odvahu.

Jsou i neziskové organizace, které pomáhají starým lidem, handicapovaným, opuštěným dětem, rodinám v dluhové pasti.

To já naprosto beru, ale proč to má platit stát?



Myslíte třeba pomoc starým lidem?

No jasně. Proč má stát platit nějakou neziskovku? Proč se o ty lidi nestará sám, když tam chce dát peníze?

Nevím, vy jste se na tomto systému na komunální úrovni podílel.

Moc jsem se na něm nepodílel. Podívejte se na rozpočet za mě a na současný rozpočet. Co vyhazujeme peněz. Nezisková organizace je co? Je to organizace stejná jako firma a lidé tam nechodí zadarmo, chodí tam za peníze. Jde jen o to, jak se nakládá se ziskem.

Ti lidé tam přece většinou neberou závratné platy.

Proč to tedy dělají? Jestliže stát má pocit, že by měl toto dělat, nechť to dělá. Já si to třeba nemyslím o spoustě věcí. Je mnoho neziskovek, které se zabývají genderem nebo propagací Evropské unie. Jestliže někdo má pocit, že to chce podporovat, může – ale za své, ne za peníze nás všech.