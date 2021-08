Na letišti v pražských Kbelích v pondělí ráno přistálo první české vojenské letadlo, které z Afghánistánu přivezlo 46 Čechů a jejich spolupracovníků s rodinami. Informovala o tom Česká televize. K evakuaci svých diplomatů a spolupracovníků přistoupila Česká republika poté, co se v Afghánistánu rapidně zhoršila situace a islamistické hnutí Tálibán prakticky ovládlo celou zemi včetně Kábulu. Podle nedělního vyjádření ministra zahraničí Jakuba Kulhánka (ČSSD) bude záchranná akce pokračovat a také se znovu sejde krizový štáb ministerstva.



Armádní airbus odstartoval z Kábulu v neděli kolem 23:00 SELČ. Ministr vnitra a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) při této příležitosti uvedl, že vzhledem k rapidně se zhoršující situaci na kábulském mezinárodním letišti považuje odlet českého letadla za zázrak.

„První evakuovaní Češi a naši afghánští spolupracovníci včetně žen a malých dětí jsou v bezpečí v České republice. Pokračujeme v našem evakuačním úsilí, na ministerstvu zahraničí za chvilku svolávám další krizový štáb. Díky všem, co se na tom podílejí. Další podrobnosti teď nemohu komentovat,“ uvedl Kulhánek na Twitteru.

Kulhánek poznamenal, že záchranná akce bude pokračovat. Kolik evakuačních letů je v plánu, zástupci státu neuvedli. Podle informací předsedy zahraničního výboru Sněmovny Ondřeje Veselého (ČSSD) se záchranná operace týká necelé stovky lidí. Česká republika z Afghánistánu evakuuje dva diplomaty včetně velvyslance Balouna, jednotku Vojenské policie KAMBA, místní spolupracovníky české ambasády a tlumočníky, kteří pomáhali české armádě.

Spojené státy v pondělí dokončily evakuaci pracovníků své kábulské ambasády na místní mezinárodní letiště. Informují o tom světová média s odvoláním na vyjádření mluvčího ministerstva zahraničí Neda Price. Při odchodu z areálu velvyslanectví byla také na místě stažena americká vlajka, uvádí televize CNN.

„Můžeme potvrdit, že bezpečná evakuace všech pracovníků ambasády je nyní završena. Veškerý personál ambasády se nachází na půdě Mezinárodního letiště Hámida Karzaje,“ uvedl mluvčí americké diplomacie Price.

Související Dnes Tálibán vítězí, hra mocností kolem Afghánistánu začíná nanovo Dnes analýza O tom, že západní intervence v Afghánistánu jednou skončí, nebylo pochyb. Tento konec ale nastal mnohem rychleji, než ještě před pár měsíci...

Evakuace amerického velvyslanectví začala v neděli ráno, zatímco se Kábul nacházel v obležení Tálibánu, který přebírá kontrolu nad celým Afghánistánem. V neděli pak bojovníci islámského radikálního hnutí obsazovali hlavní město, zatímco vrtulníky přenášely zaměstnance ambasády na mezinárodní letiště. Z toho v neděli večer odletěl i první český evakuační let, oznámil na Twitteru premiér Andrej Babiš (ANO).

Na kábulském letišti panuje podle zahraničních médií chaos. Tisíce Afghánců, kteří chtějí vycestovat ze země, se vydaly na letiště a zabraly letištní plochu. Podle agentura DPA se v Kábulu rozšířila fáma, že z Afghánistánu bude evakuován každý, kdo se dostaví na letiště. Nepotvrzené zprávy mluví také o několika úmrtích v letištním areálu, dodala DPA. Lidé se živelně snaží nastoupit do přistavených letadel. Aby uvolnili letištní plochu, snažili se američtí vojáci dnes ráno zahnat Afghánce varovnou palbou do vzduchu. „Je to naše letiště, díváme se, jak jsou evakuováni diplomaté, zatímco my setrváváme v naprosté nejistotě,“ řekl stanici Al-Džazíra jeden z Afghánců.

Mluvčí americké diplomacie Price uvedl, že po obvodu letištního areálu jsou rozmístěné americké jednotky. Britský ministr obrany Ben Wallace řekl, že vojenská část letiště je zabezpečená. Podle amerických představitelů je provoz na letišti omezen jen na lety určené pro evakuaci zahraničních diplomatů, zaměstnanců a místních spolupracovníků ambasád, uvedla agentura Reuters. Vedení letiště v pondělí ráno uvedlo, že komerční lety z Kábulu jsou zrušené. Afghánce vyzvalo, aby se nesnažili dostat do areálu. Mnohé letecké společnosti upravily trasu svých linek tak, aby se vyhnuly afghánskému vzdušnému prostoru.

Washington ve světle rychlého postupu Tálibánu a obav ohledně zajištění evakuací afghánských spolupracovníků posiluje vojenskou přítomnost v Kábulu a v noci na dnešek oznámil, že do dvou dnů se počet vojáků podporujících evakuační operace zvýší na 6000. Americké jednotky prý budou mít na starosti i řízení letového provozu.

„Budeme ze země přesouvat tisíce amerických občanů, kteří měli bydliště v Afghánistánu, jakož i lokálně zaměstnávaný personál americké mise v Kábulu a jejich rodiny a další obzvláště ohrožené afghánské občany,“ citovala CNN ze společného prohlášení ministerstev zahraničí a obrany USA.

Ghaní uprchl do Tádžikistánu

Prezident Ašraf Ghaní v neděli opustil Afghánistán. Zprávu stanice TOLOnews potvrdil šéf Vysoké rady pro národní usmíření Abdulláh Abdulláh. Podle agentury Reuters odletěl Ghaní do Tádžikistánu. Prezidentská kancelář sdělila, že místo pobytu hlavy státu z bezpečnostních důvodů neupřesní.

Abdulláh zveřejnil na Facebooku video, v němž požaduje, aby afghánské síly spolupracovaly a zajistily bezpečnost. Zároveň vyzval Tálibán, aby jeho jednotky nevstupovaly do Kábulu, což by umožnilo další jednání.

Hnutí Tálibán nicméně dalo rozkaz svým bojovníkům rozmístěným na okrajích metropole, aby postoupili směrem do města. Podle něj ve městě nefunguje policie a je potřeba zabránit rabování.