Žáci a studenti se mají po prázdninách vrátit do škol, tak jak byli zvyklí, kvůli covidu je ale čeká několik omezení. Na začátku září nejdříve proběhne ve školách testování. Ti, kteří se testovat odmítnou, budou moci ve škole zůstat, jen pokud budou nosit respirátor. Ministerstvo školství také doporučuje co nejvíce omezit setkávání studentů. Konkrétní manuál, podle kterého by školy měly od září fungovat, zašle ministerstvo školám po dnešním jednání vlády.

Jak to bude s testováním?

Žáci a studenti základních a středních škol se budou na začátku září testovat, a to buď třikrát antigenním testem, nebo dvakrát PCR testem. Testování proběhne hned 1. září a dále 6. a 9. září. Prvňáčci se budou testovat až 2. září, aby nebyl narušen jejich první školní den.

Antigenní testy bude hradit stát, PCR testy si případně musí školy financovat samy a stát jim na ně přidá 200 korun. Podle výsledků z prvních dvou termínů potom ministerstvo rozhodne o dalším testování.

Budou se nosit respirátory nebo roušky?

Povinnost nošení roušek a respirátorů se bude v září odvíjet od aktuálních opatření ministerstva zdravotnictví. Budou ale nejspíše povinné jen ve společných prostorách mimo učebny, jako tomu bylo v červnu. Školy by také měly dohlédnout na pravidelné větrání a dezinfekci prostorů.

Po celou dobu vyučování ale budou muset mít roušku či respirátor ti žáci a studenti, kteří se odmítnou otestovat. Pokud odmítnou i to, nebudou se moci účastnit prezenčního vzdělávání. Výjimku budou mít očkovaní žáci nebo lidé s dokladem o prodělání nemoci.

Co se bude dít, pokud bude někdo ve škole pozitivní?

Pokud bude mít některý ze žáků nebo studentů pozitivní test nebo bude mít i pouhé podezření, že se nakazil, musí ho škola umístit do izolace. To znamená, že ho oddělí od zbytku studentů do prostoru, kde počká na příchod rodičů.

Jak to bude s potkáváním dětí a studentů?

Ministerstvo školám doporučuje co nejdůsledněji udržet stejné kolektivy. Děti a studenti by se tak měli setkávat výhradně se svými spolužáky z jedné třídy. Toto doporučení kritizovali zejména ředitelé středních škol, kde je mísení studentů nevyhnutelné. „Bez toho se na střední škole v podstatě nedá vyučovat. Míchají se nám děti z různých ročníků na různé předměty, které jsou povinně volitelné,“ uvedla pro HN Renata Schejbalová, ředitelka pražského gymnázia Nad Štolou a předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií.

Doporučení ministerstva udržet setkávání v rámci stejných kolektivů se týká i školních jídelen, kde by se měl počet strávníků hlídat a nemělo by docházet k hromadným příchodům a odchodům. Omezit by se měl i pohyb cizích lidí v prostorách škol a tělocvik by měl být co nejvíce venku.

Budou školní akce a výlety?

Hromadné školní akce a výlety, exkurze nebo školy v přírodě budou povolené. Měly by se ale podle doporučení ministerstva zdravotnictví prozatím odložit na epidemiologicky příznivější dobu. Pokud se budou konat, měla by škola zajistit dodržení zvýšené hygieny účastníků.

Jaké budou podmínky pro vysoké školy?

Podmínky účasti na výuce na vysokých školách metodické doporučení nezmiňuje. Upřesňuje jen ubytování na kolejích. To bude možné jen pro osoby, které mají ukončené očkování, negativní test, nebo potvrzení o prodělání covidu-19.