Minulý týden jsme se nevydali za krásami Čech, Moravy a Slezska, protože vás náš Tomáš Procházka vzal na skok do Bavorska za žebříkem do nebe a vyhlášenými poháry. Tento víkend ale zůstaňte doma – vždyť je tu tolik co vidět. Vyrazit můžete za houbami u nejmenšího historického města v Česku (a možná i v Evropě), absolvovat túru kolem Úhlavy a hradů a zámků, které se nad ní tyčí, nebo navštívit zajímavý (a zázrakem stojící) kostel v Neratově. A kde pak přespat? Žádný luxus nenabízíme. Buď vagon, nebo bunkr! Volba je na vás.

Nejmenší historické město, kde toho je překvapivě hodně

Tip zaslala: webeditorka Lucie Černohlávková

Pokud budete mířit na západ republiky, stavte se v Rabštejně nad Střelou na pomezí Karlovarského a Plzeňského kraje. Údajně jde o nejmenší historické město Česka (podle některých zdrojů prý i v Evropě), k vidění je tu toho ale spousta. Krásný kamenný most přes Střelu, zříceniny dokonce dvou hradů, klášter i zámek. To všechno je navíc schované uprostřed hezkých lesů, které jsou podle místních momentálně plné hub a borůvek. No a pokud vás chození nebaví, Střela je sjízdná pro vodáky.

Rabštejn nad Střelou Foto: Wikimedia Commons

Je libo přespat ve vagonu?

Tip zaslal: webeditor a vedoucí zahraničního oddělení Tomáš Procházka

Do Berouna se jezdí za medvědy, do krytého akvaparku nebo třeba za vyhlášenými (a oceňovanými) burgery a steaky v restauraci BlackDogs. Zajímavé je ale i jeho okolí, a to nejen díky Karlštejnu či Koněpruským jeskyním. Nedaleko Berouna leží obec Hudlice. Najdete v ní rodný dům národního obrozence Josefa Jungmanna, pěšky se od něj vyplatí zajít na nenáročný výlet po stezce na Hudlickou skálu, ze které je krásný výhled do okolí. Ten je pak i z rozhledny Máminka nedaleko obce. Zajímavostí na ní jsou vzkazy dárců na jednotlivých schodech. Z Hudlic se případně na kole, autem či autobusem můžete vydat až na okraj okresu, do obce Broumy, a dát si tam čepovaný pivní speciál v pivovaru Matuška.

Pokud máte děti, vyřádit se mohou na nově opraveném koupališti na berounském sídlišti nebo na velkém lesním hřišti v sousedním Králově Dvoře. Součástí Berouna je i část Zdejcina v kopci nad ním. Domácí zákusky, víno a další občerstvení tam prodávají ze staré avie. Venkovní JoJo káva leží na ranči JoJo (nejen s koňmi) Josefíny Nesvadbové. Další možností je vyrazit z Berouna po cyklostezce podél Berounky přes Hýskov do Nižboru. Na obou místech se můžete vykoupat v řece. V Nižboru je vyhledávaným cílem Zastávka – stylová restaurace herce Tomáše Hanáka přímo u železniční stanice. Najíte se přímo u kolejí v bývalém nádražním skladu, rezervovat se dá i nocleh ve vagonu. Po Berouně a okolí se dá od loňského roku cestovat i na sdílených elektrokolech. Stojany najdete na řadě míst ve městě, ale třeba právě i v Hýskově či Králově Dvoře.

Zastávka Nižbor Foto: Wikimedia Commons

Švihem kolem Švihova

Tip zaslal: webeditor Felipe Magalhães

Dnes jsem připravil jen takový odlehčenější výlet, protože jsem vás svými posledními dvěma tipy nejspíš pořádně odrovnal. Ale ani tentokrát se nevyhnete návštěvám památek, protože bych jinak neměl co nabídnout. Začneme na Švihově, monumentálním příkladu českých vodních hradů, kde se na rozdíl od jeho „sourozenců“ v České Lípě nebo Budyni nad Ohří vodní příkop zachoval i do dnešních dnů. Po prohlídce interiéru, kde je i výstava k natáčení kultovní pohádky Tři oříšky pro Popelku, se už vydejme kolem Úhlavy směrem na sever. Krásnou krajinou projdeme kolem zámku v Červeném Poříčí v jedinečném stylu saské renezance i zámku v Lužanech, který je však bohužel veřejnosti obvykle nepřístupný. Výlet zakončíme u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích, jenž je jednou z nejskvostnějších barokních památek v naší zemi. Odtud už je to do Plzně co by kamenem dohodil.

Hrad Švihov Foto: Felipe Magalhães

Kostel, který dostal druhou šanci

Tip zaslal: redaktor Matěj Pur

V Orlických horách u hranic s Polskem se nachází osada Neratov, která po odsunu Němců téměř zanikla. Namále měl také zdejší kostel Nanebevzetí Panny Marie, který v roce 1945 vyhořel po zásahu střelou Rudé armády. Za komunismu bylo rozhodnuto o jeho demolici, ze které sešlo díky tomu, že peníze určené na zbourání kostela stačily jen na převoz rokokového schodiště.

V roce 1992 založil místní farář Josef Suchár Sdružení Neratov, jehož cílem byla obnova vesnice a pomoc dospělým s lehkým mentálním postižením a postiženým dětem. Kromě opravy kostela, který má nyní unikátní prosklenou střechu, v obci díky Suchárovi funguje v chráněném režimu i hospoda nebo pivovar, kde také našli uplatnění lidé s postižením. V okolí můžete třeba navštívit pevnost Haničku, která byla součástí linie opevnění před nacistickým Německem. A menší bunkry se zde nachází téměř na každém kroku.