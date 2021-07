Bez zásadnějších problémů prošel v pátek sněmovnou návrh zákona, který má zajistit odškodnění pro lidi z okolí muničních skladů ve Vrběticích, peníze půjdou i kraji a postiženým obcím. Celkem by mělo jít o necelých 700 milionů korun. Výbuch skladů v roce 2014 poškodil domy a auta v okolí a znehodnotil přilehlé lesy. Speciální zákon má pomoci lidem i obcím získat kompenzace co nejjednodušším způsobem. Zákon musí ještě schválit Senát a podepsat prezident Miloš Zeman. Prezident zákonu již v minulosti vyjádřil podporu.

Odškodnění by mělo být rozděleno mezi Zlínský kraj, Bohuslavice nad Vláří, Haluzice, Lipovou, Vlachovice a Slavičín a jeho obyvatele. Zlínský kraj by podle návrhu dostal 59 milionů korun a pětice obcí celkem asi 309,5 milionu korun. Částky vycházejí podle zdůvodnění z podílů kraje a těchto obcí na celostátních daňových výnosech. Mezi obyvatele by stát mohl rozdělit podle odhadů kolem 291 milionů korun. Podmínkou by bylo trvalé bydliště v některé z obcí, lidé by o peníze žádali ministerstvo vnitra.

Zákon vymezuje tři období mezi 16. říjnem 2014, tedy dnem exploze prvního skladu, a 13. říjnem 2020 jako dnem ukončení zásahu s rozdílnými denními částkami na obyvatele 300 korun, 100 korun a 20 korun. V případě města Slavičín zákon částky krátí s výjimkou lidí z místní části Divnice.

Odškodnění by podle předlohy nepodléhalo zdanění. Zároveň by lidé ztratili nárok na případné další náhrady škody podle jiných právních předpisů.

Návrh podepsali poslanci napříč stranami v čele s ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD) a předsedou sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO). Předseda sněmovny Vondráček při představování návrhu zákona uvedl, že běžný postup podle zákona o státní pomoci, kdy by stát poskytl pomoc na obnovu zničeného majetku, by byl možný pouze v případě, že by byl vyhlášen stav nebezpečí. To se ale nestalo. Postup podle obvyklých norem by podle Vondráčka byl složitý. Proto poslanci přišli se speciálním zákonem. „Tento návrh je ojedinělý, ale řeší ojedinělou situaci,“ poznamenal Vondráček.

Při dvou výbuších muničních skladů v roce 2014 zahynuli dva pracovníci firmy Imex Group a likvidace uskladněné munice na několik let ochromila život v okolních vesnicích. Exploze tehdy napáchaly také škody za 15 miliard korun. Zásah složek integrovaného záchranného systému trval skoro šest let. Letos na jaře pak bezpečnostní složky oznámily, že za útokem stojí dva pracovníci ruské vojenské rozvědky GRU.

Lidé z okolí Vrbětic již jednou odškodné dostali – zhruba rok po výbuchu, a to ve výši tří tisíc korun na člověka. „To bylo legrační a urážlivé vzhledem k rozsahu té tragédie a nejistotě, ve které žili dlouhé měsíce,“ řekl v minulosti poslanec za STAN a jeden z předkladatelů návrhů Petr Gazdík.