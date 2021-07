Vláda v pátek ráno projedná návrh, podle kterého by státní zaměstnanci očkovaní proti covidu-19 od 1. ledna letošního roku dostali dva dny placeného volna. Novinářům to řekl premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání s předsedou Odborového svazu státních orgánů a organizací Pavlem Bednářem.

Návrh kabinetu předloží sám předseda vlády. „Týkalo by se to všech státních zaměstnanců. Zároveň vláda uloží všem ministrům a vedoucím úřadů, aby dali i dva dny placeného volna dalším zaměstnancům, kteří nejsou pod státní správou. To znamená i ozbrojené sbory. U obrany je to jasné, vnitro ještě musí zapracovat,“ poznamenal premiér.

Podobný postup vláda doporučuje i krajům či obcím a privátním firmám. „Myslíme, že u některých očkování mělo nějaký dopad, měli teplotu, necítili se dobře. Lidé si to zaslouží. Podstata je, že v tom vidíme motivaci (k očkování),“ doplnil Babiš.

Podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy návrh dvou dnů volna připraví českou ekonomiku o 21,4 miliardy korun. "Dle aktuálních otevřených dat k očkování je právě dnes alespoň jednou dávkou očkováno průměrně 56,2 procenta obyvatel ČR ve věku 18 až 64 let, tedy ve věkových skupinách, jichž by se volno jako benefit za očkování týkalo především. Pokud by se i vlivem motivace v podobě dní volna vyhoupl podíl plně očkovaných v uvedené skupině 18 až 24 let na 70 procent, denní ztráta ekonomiky klesne z 15,3 na 10,7 miliardy korun, neboť neočkovaní nebudou mít na volno nárok a budou muset jako normálně do práce," vysvětlil Kovanda výpočet. Obecně podle něj den volna připraví českou ekonomiku o 0,25 procenta HDP. Letos by měl přitom podle odhadů MF činit HDP 5,93 bilionu korun.

Vláda v pátek zasedne v 7.00, měla by i schválit opatření ministerstva zdravotnictví o nošení respirátorů ve vnitřních prostorech, v němž resort podle požadavků Nejvyššího správního soudu doplní odůvodnění. O hodinu později by se Babiš měl sejít se zástupci odborů, s nimiž by podepsal dodatek ke kolektivní dohodě vyššího stupně, kde by bylo zmíněné placené volno zakomponováno.

Ministerstva, úřady a jejich příspěvkové organizace zaměstnávají letos 482 270 lidí, o 6901 více než loni. Nejvíce je učitelů, a to 187 975. Nepedagogických pracovníků ve školství je zhruba 70 000. Následují příslušníci ozbrojených složek, jako jsou policie, vězeňská služba nebo celníci, kterých je 67 348. Vojáků je 26 395.

Od začátku vakcinace zdravotníci v ČR aplikovali 10 129 344 dávek, ukončené očkování má téměř 4,7 milionu lidí, tedy 43,8 procenta obyvatel v zemi. Ministerstvo zdravotnictví v přehledu dat uvedlo, že alespoň jednou dávkou bylo naočkováno 62,7 procenta obyvatel v ČR starších 16 let a 52,8 procenta této populace má očkování dokončeno.