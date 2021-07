Na testování žáků na covid-19 přesnější PCR metodou může jít v září zhruba 27 milionů korun z Fondu solidarity EU. Návrh ministerstva školství (MŠMT) schválila vláda, uvedl na Twitteru ministr školství Robert Plaga (za ANO). Peníze by měly ve dvou termínech v září stačit zhruba na 135 tisíc testů. Školy, které PCR testy upřednostní před antigenními testy zajištěnými státem, dostanou za každý test 200 korun. Stejná částka za jeden PCR test platila do konce uplynulého školního roku.

„Vláda schválila návrh MŠMT na proplacení PCR testů školám i v září, a to v celkové hodnotě bezmála 27 milionů korun. Zdrojem financování bude tentokrát Fond solidarity EU. Společně s jarními testy tak bude ve školách finančně podpořeno provedení půl milionu PCR testů,“ uvedl Plaga. V květnu a červnu se podle podkladů ministerstva školství udělalo ve školách asi 365 tisíc PCR testů přibližně za 73 milionů korun. K dispozici úřad měl 100 milionů korun. Částka schválená na zářijové PCR testování odpovídá sumě, která zbyla.

Vláda již dříve schválila, že se děti v prvních dnech po zahájení školního roku preventivně třikrát otestují antigenními testy, které zajistí stát. Pokud se škola rozhodne nahradit je PCR testy, bude si testování muset zajistit sama. Do 6. srpna by podle návrhu ministerstva školství měla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) určit podmínky, podle kterých se budou moct peníze na PCR testy čerpat. Školy by se pak měly kritéria dovědět do 13. srpna od ministerstva školství.

Související 19. 7. Od 1. září skončí testování na covid zdarma. Podle Vojtěcha se mají lidé nechat očkovat 19. 7. Od 1. září se nebudou ze zdravotního pojištění hradit preventivní testy na covid-19, které lidé potřebují například při cestování, pro návštěvu...

V základních a středních školách bylo v uplynulém školním roce asi 1,4 milionu žáků. Antigenní testování se má konat 1. nebo 2. září a dále 6. a 9. září. Pomocí PCR metody se žáci ve školách budou moct testovat jen dvakrát, a to 1. či 2. září a 8. nebo 9. září. „V jednom testovacím termínu by tak mohlo být podpořeno až 67 469 RT-PCR testů, což je o několik tisíc více než v jednotlivých termínech testování v měsíci květnu a červnu,“ uvedlo ministerstvo školství v podkladech k návrhu.

Zakázku na zářijové antigenní testování ve školách vyhrála minulý týden firma Batist Medical. Dodá 4,2 milionu testů od čínské společnosti Genrui Biotech za 80 milionů korun. Cena jednoho testu bude činit 18,87 koruny bez DPH. Podle dřívějšího vyjádření mluvčí ministerstva školství Anety Lednové by peníze měly jít rovněž z Fondu solidarity EU. Vybrané testy se používají k testování z přední části nosu. Pro případ dodatečného testování může pak firma doručit ještě dalších 1,2 milionu testů.

Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) se ve školách do konce minulého školního roku provedlo přibližně 1,6 milionu testů zaměstnanců a 9,9 milionu testů žáků. Nákaza se do 22. června potvrdila u 641 pracovníků škol a 4237 dětí. Celkově se za sledované období potvrdil covid-19 v ČR u 11 255 dětí ve věku pěti až 15 let, z toho pozitivní testy ze škol tvořily 38 procent.

Nová hlavní hygienička

Hlavní hygieničkou bude od úterý 27. července Pavla Svrčinová, která byla od poloviny března pověřená výkonem této funkce. Návrh na její jmenování vláda schválila, řekl novinářům po jednání kabinetu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Svrčinová bude zároveň náměstkyní na ministerstvu zdravotnictví.

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo výběrové řízení na místo hlavního hygienika, který je zároveň náměstkem pro řízení sekce ochrany a podpory veřejného zdraví, na začátku června. Do výběrového řízení přišla jen jedna přihláška. Komise doporučila jmenovat do této pozice Svrčinovou.

Osmapadesátiletá Svrčinová vystudovala Lékařskou fakultu hygienickou na Univerzitě Karlově v Praze. Doktorát získala na Ostravské univerzitě. V letech 2009 až 2015 působila jako auditorka bezpečnosti potravin v Potravním a veterinárním úřadu na Generálním ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin v rámci Evropské komise v Bruselu. Od roku 2016 do ledna 2020 vedla sekci ochrany a podpory veřejného zdraví na Hygienické stanici hlavního města Prahy. Před příchodem na ministerstvo zdravotnictví byla ředitelkou Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje. V pozici hlavní hygieničky nahradila Jarmilu Rážovou. Tu na návrh ministerstva zdravotnictví odvolala vláda, tehdejší ministr Jan Blatný (za ANO) důvody nekomentoval.

Uvolnění platná od 1. srpna

Lidé budou moci ve všech provozech, kterých se to týká, při doložení bezinfekčnosti tancovat, oznámil Vojtěch.

Na zámcích, v zoo a na dalších místech při organizovaných prohlídkách do 20 lidí ale nebude podle Vojtěcha třeba prokazovat bezinfekčnost.

Na sportovních a kulturních akcích bude moci být sedm tisíc osob venku a tři tisíce osob uvnitř. U stojících diváků se zmenší povinné rozestupy.

Vnitřní výstavní a podobné prostory si budou moci podle Vojtěcha vybrat, zda naplní kapacitu podle metrů čtverečních, nebo na 75 procent.