Tereza Dvořáková začala mít potíže se spánkem, soustředěním i řečí poté, co loni na podzim prodělala covid-19. Pro lékařku a výzkumnici působící v oddělení spánkové medicíny a chronobiologie v Národním ústavu duševního zdraví (NÚDZ) se tak osobní zkušenost promítla do pracovního zájmu. Nyní Dvořáková pracuje na první tuzemské studii, která zkoumá právě souvislost mezi covidem a narušeným spánkem, ale i dalšími neurobiologickými následky nemoci.

Výzkumníci NÚDZ mají za sebou pilotní studii. Ze zhruba tisícovky respondentů jich nadpoloviční většina špatně spala nebo trpěla intenzivními nočními můrami, necelá polovina se pak potýkala s výpadky paměti, potížemi při formulování slov či „mozkovou mlhou“, tedy pocitem zpomaleného myšlení. U některých těžších případů pak „long covid“, jak se přetrvávajícím následkům nemoci přezdívá anglicky, dokonce znamenal několikaměsíční vyřazení z pracovního procesu. „Zejména pro mladší lidi to je obtížná situace, kdy jim ze dne na den přestane fungovat hlava, jak to sami popisují,“ říká Dvořáková.

Přestože tisíc respondentů je považováno za reprezentativní počet i v zahraničních studiích, v NÚDZ by rádi v další fázi výzkumu vzorek rozšířili alespoň na desetinásobek. „Tady platí – čím víc, tím líp,“ říká výzkumnice NÚDZ. „A potřebujeme, aby se zapojili nejen lidé, kteří mají obtíže, ale široká populace.“ Zapojit se tedy může kdokoliv, kdo covidem onemocněl (i bezpříznakově), a to vyplněním dotazníku na speciálním webu, který NÚDZ zřídil na adrese www.neurocovid.cz. Velké množství dat je potřeba shromáždit také proto, že následky teprve krátce existujícího covidu jsou stále značně neprobádané, a přestože lékaři a vědci už v prvních datech pozorují určité trendy, variabilita následků nemoci je obrovská. „Čím víc máme dat, tím jasnější nám vyvstává obraz. Jevy, které jsme na počátku považovali na relativně okrajové, se s přibývajícím počtem respondentů ukazují jako mnohem častější,“ říká Dvořáková.

Do této kategorie spadá třeba tinnitus, tedy zvonění v uších, nebo poruchy zraku, které byly na začátku výzkumu zmiňovány v literatuře spíše okrajově. V prvním balíku dat z pilotní studie jej ovšem zmiňuje přes 15 procent respondentů. U spánku pak jde o noční můry a tzv. parasomnické projevy, tedy abnormální chování ve spánku – může jít třeba o situace, kdy se místo naprostého uvolnění svalů typického pro tzv. REM fázi spánku, člověk při snění různě pohybuje, dokonce shazuje věci kolem sebe, mluví nebo křičí.

To jednak narušuje kvalitu spánku a obecně života, ale může to také znamenat vážnější zdravotní problémy. Z dřívějších výzkumů víme, že dlouhodobější výskyt těchto problémů znamená vyšší riziko, že se u dotyčného rozvine neurodegenerativní onemocnění, nejčastěji Parkinsonova choroba. „Tato spánková porucha bývá spojena se ztrátou čichu i bez návaznosti na virové onemocnění – stejnou kombinaci příznaků pozorujeme u pacientů po covidu. To je jeden z důvodů, proč se na parasomnie zaměřujeme. Je důležité sledovat, jak se tyto příznaky budou vyvíjet v budoucnu a zda mohou být předzvěstí závažnějšího onemocnění,“ říká Tereza Dvořáková a zdůrazňuje, že taková souvislost s covidem zatím prokázána nebyla a že to neznamená, že každému, komu se po covidu zdála divoká noční můra, nyní hrozí parkinson.

Poznatky podobného typu, k nimž dospěli v NÚDZ, pak postupně hlásí další centra postcovidové péče, která v posledním roce vyrostla po celém Česku a aktuálně jich je kolem desítky. Zejména v tom smyslu, že je příliš brzy na to vynášet definitivní soudy a že i v následcích se covid chová nepředvídatelně. Kupříkladu v postcovidovém centru zřízeném při Klinice nemocí plicních a tuberkulózy Fakultní nemocnice Brno pozorovali po třech měsících od nemoci u pacientů s těžkým průběhem výrazné zlepšení funkce plic, ale kontrola učiněná za další tři měsíce odhalila opětovné zhoršení. Optimistické zprávy o tom, že následky covidu po pár měsících mizí, jež byly postaveny na těchto předběžných závěrech, tak bylo nutné přehodnotit. Dobrou zprávou je naopak poznatek, že i na následky nové nemoci lze využít vyzkoušenou léčbu. „Je to nová zkušenost, ale u řady pacientů fungují osvědčené léčebné postupy,“ říká primář kliniky Vladimír Herout a myslí tím kupříkladu dechovou rehabilitaci.