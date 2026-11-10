Na pět let do vězení s ostrahou poslal letos počátkem roku Vrchní soud v Praze jednasedmdesátiletého Libora Hanzlíka za to, že se svým stejnojmenným synem vylákali pod záminkou vysokého zhodnocení od více než dvou desítek lidí přes padesát milionů korun. Marně se bránil, že i on sám byl podveden svým synem a byl i tím, kdo na něj podal trestní oznámení.
Co se dočtete dál
- Jak se Hanzlík hájil a proč se jej zastal Nejvyšší soud.
- Jakým způsobem sliboval jeho syn zhodnocovat svěřené miliony.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace