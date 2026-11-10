Češi jsou, zdá se, nepoučitelní. Už minimálně šest let se internetové „gangy“ v zemi snaží vesměs podobnými technikami okrást klienty bank o jejich naspořené peníze – a počet těchto případů neustále roste. A s ním i objem peněz, které útočníci zcizí. Jen za prvních devět měsíců roku to podle statistik České bankovní asociace (ČBA) bylo více než 2,2 miliardy korun. Od roku 2024 to znamená dvojnásobný nárůst. Statistiky také ukazují, že počet úspěšných útoků roste i u mladých lidí.

Kromě obecné nepozornosti lidí hraje do karet „kyberšmejdům“ zejména překotný vývoj umělé inteligence. Tyto technologie jim výrazně pomáhají vytvářet stále věrohodnější makety e-mailů, internetových stránek nebo webových i mobilních aplikací. A do budoucna bude v tomto směru zřejmě stále hůř.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Kolik lidí letos kyberútočníci dokázali okrást.
  • Jak to, že se problém pořád zhoršuje.
  • Jak útočníkům pomáhá AI.
  • Co jsou nejčastější typy útoků.
Vyberte si přístup na míru Předplatné Hospodářských novin
HN mini
45 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 229 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Vyzkoušet za 45 Kč
HN měsíční
90 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 329 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit za 90 Kč
HN roční
3290 Kč za rok
2 měsíce zdarma
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit na rok
Máte již předplatné? Přihlaste se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.