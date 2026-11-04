Před osmi lety se pražská Karlova univerzita slavnostně pochlubila tím, že získala svoji zakládací listinu z roku 1347. Pražskému starožitníkovi Josefu Salmonovi za ni zaplatila dvacet milionů korun. Jenže vzápětí se ukázalo, že byla kradená. Starožitník tak dostal tříletou podmínku a peněžitý trest za podílnictví. Navíc musel škole splatit zpět uvedených dvacet milionů. Univerzita ale nyní neví, jestli mu je ještě nebude muset vracet.
Co se dočtete dál
- Jak se na případ přišlo a jaký byl osud uvedené listiny.
- Co vytkl Nejvyšší soud a jaký možný verdikt naznačil.
- Kde je nyní uvedená listina.
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